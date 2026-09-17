Геленджик хотят сделать курортом федерального значения. Что это изменит

В пояснительной записке к проекту говорится, что курорты Геленджикской группы располагают «уникальным лечебным климатом». Принятие документа должно способствовать достижению показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения» в части развития санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.

Помимо самого Геленджика, в список вошли Архипо-Осиповка, Кабардинка, Дивноморское, Джанхот, Прасковеевка, а также Криница-Бетта.

Чем федеральный курорт отличается от обычного?

Разница в уровне управления, финансирования и ограничений использования территории. Федеральный курорт получает деньги на развитие из федерального бюджета и привлекает крупные государственные инвестиции. Обычный курорт финансируется в основном из регионального или местного бюджета.

Особый статус присваивает правительство. После этого решения по его развитию принимают на высшем уровне . Обычными же курортами управляют региональные власти.

Для курортов федерального значения действуют особые требования к охране природы, лечебных ресурсов, минеральных вод и лечебных грязей.

Новый статус должен обеспечить сохранение «уникальных природных лечебных факторов». Территория Геленджикской группы должна стать крупным центром санаторно-курортного лечения и реабилитации взрослых и детей.

Возведение вредных объектов на курортах федерального значения запрещено (№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»). На территории Геленджикской группы нельзя будет строить сооружения, не связанные непосредственно с развитием и обслуживанием курортной инфраструктуры. Полностью запрещены любые работы, которые могут загрязнить окружающую среду или истощить природные ресурсы.

При этом возводить санатории, гостиницы, пансионаты и другие объекты инфраструктуры будет можно. Но при условии строгого соблюдения экологических норм.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что сам федеральный статус для курорта не новый. Сейчас Минздрав предлагает закрепить конкретные границы семи территорий.

Проекту еще предстоит пройти процедуру общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.