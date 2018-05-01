На Кубани робот-хирург удалил женщине две опухоли за одну операцию

В Краснодарском краевом онкодиспансере впервые удалили две опухоли за одну операцию роботом «Да Винчи»

Операцию сделали 60-летней жительнице Тихорецкого района — во время профилактической акции у нее обнаружили симптомы рака, а после углубленного обследования выяснилось, что у женщины прогрессирующие опухоли шейки матки и прямой кишки.

Мультидисциплинарная бригада онкогинекологов и онкопроктологов в течение пяти часов оперировала женщину. С помощью робота-хирурга «Да Винчи» оба злокачественных новообразования удалили. Контрольные исследования показали, что рак отступил, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Робот-ассистированная хирургическая система da Vinci позволяет проводить сложнейшие лапароскопические операции. Врач управляет действиями робота дистанционно, манипулируя инструментами с помощью джойстика и 3D-изображения на экране.