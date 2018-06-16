На Кубани с помощью робота Da Vinci сделали более тысячи операций

Краснодарский край

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Минздрав Краснодарского края подвел итоги работы хирургов с помощью роботизированных систем Da Vinci

В регионе работают два таких робота. С их помощью медики провели более 1 тыс. операций. Система Da Vinci обеспечивает трехмерное изображение операционного поля и высокую точность передачи движений хирурга на манипуляторы робота. Робот делает точечные проколы вместо надрезов — так сокращается время реабилитации и выздоровления. Врач управляет Da Vinci дистанционно джойстиком, смотря на 3D-изображения на экране с 10-кратным увеличением.

Робот Da Vinci появился в конце 2014 года в Краснодарском онкодиспансере № 1. Операция с его помощью для жителей Краснодарского края бесплатна, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Медицина
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