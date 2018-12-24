Забота о здоровье в любом возрасте. К каким врачам нужно обязательно ходить женщинам после 40 лет

После 40 лет повышается риск возникновения различных заболеваний. Медики же постоянно напоминают, что многих болезней можно избежать, если не забывать о профилактике. По данным ВОЗ, распространенные среди женщин старшего возраста сердечно-сосудистые заболевания являются в дальнейшем и основной причиной смерти. Среди онкологических заболеваний чаще всего диагностируют рак шейки матки и рак молочной железы, которые также очень опасны. Юга.ру вместе с клиникой заботы о зрении «Три-З» рассказывают, как правильно заботиться о женском здоровье после 40 лет и какие врачи в этом помогут.

В России раз в три года любой желающий может пройти бесплатную диспансеризацию. Для того чтобы это сделать, нужно обратиться в регистратуру вашей поликлиники. Программу обязательной диспансеризации можно посмотреть здесь. Но гораздо проще следовать конкретному списку специалистов, которых нужно посещать. Каких врачей нужно проходить и как часто? Начать, пожалуй, стоит с терапевта. Врач назначит общие анализы крови и мочи, которые дадут представление о работе организма, проверит уровень сахара и холестерина, чтобы исключить риски возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Самый главный женский врач — гинеколог. По данным ВЦИОМ, 73% женщин репродуктивного возраста ежегодно проходят профилактический осмотр у этого специалиста — и это хороший показатель. После 40 наступает предклимактерический период, и в это время также стоит регулярно посещать гинеколога, а каждые три года делать еще и пап-тест. Это исследование помогает выявить онкологические патологии шейки матки и фоновые заболевания. В списке обязательных врачей для женщин стоит отметить маммолога. После 40 лет увеличивается риск развития рака молочной железы. В 2017 году этот диагноз поставили 70,6 тыс. раз. Российские врачи рекомендуют делать маммографию каждые два-три года. Не будет лишним и УЗИ молочных желез, если вы в группе риска (наследственность, лучевая терапия в анамнезе).

Все о состоянии главного органа нашего организма знает кардиолог. Если у вас бывает боль, дискомфорт в груди и частые скачки давления, не откладывайте поход к врачу. И даже если никаких жалоб нет, на забывайте раз в три года делать ЭКГ. Даже если у вас прекрасное зрение, с возрастом практически у всех развивается дальнозоркость, поэтому посещайте офтальмолога ежегодно, а если вы носите очки или линзы, то строго в соответствии с рекомендациями врача. Что нужно знать об обследовании у офтальмолога? На вопросы портала Юга.ру ответила офтальмохирург клиники «Три-З», врач высшей категории Ирина Бобрышева.

Ирина Бобрышева офтальмохирург клиники «Три-З», врач высшей категории

Как часто надо проходить обследование и что в себя включает диагностика?



— Проходить комплексную диагностику зрения после 40 лет рекомендуется не реже одного раза в год: держать на контроле развитие возрастной дальнозоркости, состояние сетчатки, внутриглазное давление и другие показатели. Если какие-то проблемы со зрением были и ранее, то частоту осмотров должен регулировать офтальмолог.

Комплексная диагностика включает в себя проверку остроты и полей зрения, измерение внутриглазного давления, УЗИ глаза, обследование роговицы, хрусталика, сетчатки и сосудов глазного дна. Этот набор обследований не зависит от возраста пациента. Если во время диагностики врач выявил серьезную проблему, диагностика будет дополнена специальными исследованиями, которые необходимы при глаукоме, катаракте и других заболеваниях.

Каким болезням глаз чаще всего подвержены люди старше 40 лет? — Все без исключения подвержены возрастной дальнозоркости (пресбиопии) — в среднем она начинается после 40-45 лет. Ее нельзя назвать заболеванием, скорее, это особенность анатомии и физиологии человека. С возрастом хрусталик нашего глаза постепенно теряет эластичность, из-за чего способность различать предметы на ближнем расстоянии утрачивается. Чтобы рассмотреть мелкие детали или текст, приходится отодвигать их на расстояние вытянутой руки, укрупнять шрифт на смартфоне или пользоваться очками для чтения. Тем, у кого ранее диагностировали близорукость или дальнозоркость, приходится еще сложнее: им требуется либо несколько пар очков, чтобы видеть на разных расстояниях, либо очки с прогрессивными линзами, стоимость которых может достигать 70 тыс. рублей, — поясняет врач.

Решить проблему возрастной дальнозоркости можно и хирургическим путем — с помощью имплантации пресбиопических факичных интраокулярных линз. Их изготавливают индивидуально, учитывая особенности строения глаза конкретного пациента. Первая в России операция по имплантации пресбиопической ФИОЛ прошла в декабре в краснодарской клинике «Три-З». После 60 лет у большинства людей постепенно начинает мутнеть хрусталик, из-за чего световые лучи перестают проникать в глаз и достигать сетчатки — развивается катаракта. — Единственный надежный и проверенный способ избавления от катаракты — это хирургическая замена помутневшего хрусталика на искусственную линзу. Ни глазные капли, ни биодобавки не помогут: так вы только откладываете решение проблемы и рискуете своим здоровьем. При запущенной катаракте велика вероятность развития вторичной глаукомы из-за набухания хрусталика, — говорит Ирина Бобрышева.

Еще одно возрастное заболевание — макулодистрофия, когда поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. В его основе лежит патология сосудов и ишемия (нарушение питания) центральной зоны сетчатки, которая отвечает за центральное зрение. Возрастная макулодистрофия — одна из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет. Наследственная предрасположенность тоже играет роль: если среди родственников были случаи заболевания макулодистрофией, то вероятность ее развития повышается до 50%. Если никто в семье с этим не сталкивался, этот показатель составляет порядка 12%. Как часто люди после 40 лет делают коррекцию зрения и есть ли вообще ограничения по возрасту?

— Как таковых медицинских ограничений для лазерной коррекции после 40 лет нет, при желании пациента и отсутствии других противопоказаний процедуру можно сделать. Решив проблему с плохим зрением вдаль (при близорукости) вы избавляетесь как минимум от одной пары очков после наступления пресбиопии (возрастной дальнозоркости), — поясняет специалист. По данным внутренней статистики «Три-З», из общего количества пациентов, сделавших лазерную коррекцию, только 8% — люди старше 40 лет. Большинство (45%) составляют пациенты в возрасте 25-34 лет, 37% делают коррекцию в возрасте от 18 до 24 лет, 11% решаются на процедуру после 35.

Не стоит забывать и о прививках — взрослым, как и детям, необходимо регулярно проходить вакцинацию. Каждые десять лет стоит делать прививку от столбняка, а каждую осень — от гриппа (особенно если вы в группе риска). Прививки нужны и пенсионерам, в частности от опоясывающего лишая, вызываемого вирусом ветряной оспы, и пневмококковой инфекции. С национальным календарем прививок можно ознакомиться здесь.