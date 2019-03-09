В амфитеатре парка «Краснодар» покажут первый после зимнего перерыва матч
Краснодарский край Оксана Васильченко
В амфитеатре парка «Краснодар» 10 марта откроют сезон показов футбольных матчей
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Это первый показ матча в амфитеатре в этом году, сообщается на странице парка в инстаграме.
Матч пройдет в Томи в рамках 26-го тура Футбольной национальной лиги.
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