В амфитеатре парка «Краснодар» покажут первый после зимнего перерыва матч

В амфитеатре парка «Краснодар» 10 марта откроют сезон показов футбольных матчей

Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию игры «Томь» — «Краснодар-2». Показ начнется 11:00. Вход свободный.

Это первый показ матча в амфитеатре в этом году, сообщается на странице парка в инстаграме.