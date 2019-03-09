В амфитеатре парка «Краснодар» покажут первый после зимнего перерыва матч

Краснодарский край

Распечатать

В амфитеатре парка «Краснодар» 10 марта откроют сезон показов футбольных матчей

Читайте также:

Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию игры «Томь» — «Краснодар-2». Показ начнется  11:00. Вход свободный.

Это первый показ матча в амфитеатре в этом году, сообщается на странице парка в инстаграме.

Матч пройдет в Томи в рамках 26-го тура Футбольной национальной лиги. 

Как сообщали Юга.ру, в январе Сергей Галицкий открыл в парке «Краснодар» кафе и бургерную

Краснодар парк «Краснодар» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут первый после зимнего перерыва матч
Нового министра по национальной политике и делам религии назначили в Дагестане
На 97-м году жизни скончался российский актер Владимир Этуш
Стала известна дата празднования Дня города в Краснодаре
Пятого студента из Ингушетии, пропавшего в Египте, нашли в тюрьме Каира
В Минтруде назвали профессии, с которыми россияне быстрее всего находят работу

Лента новостей

Статьи

Сохранив шансы

Алексей Андронов о матче «Краснодара» против «Валенсии» в 1/8 финала Лиги Европы

Статьи

Концерты Лены Темниковой и Линды, своп-вечеринка

И другие события Краснодара с 8 по 10 марта

Статьи

Cвоп-вечеринка, Масленица в Хаджохе, мотодень и дэнсхолл

Чем заняться в выходные 8-10 марта, выбор Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале