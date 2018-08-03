Продажи адыгейского сыра в России упали на треть

Адыгея, Вся Россия

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Продажи адыгейского сыра на российском рынке уменьшились на 36% за первое полугодие

По мнению экспертов, это происходит из-за того, что крупнейшие торговые сети отказываются от реализации адыгейского сыра, который производят за пределами Адыгеи.

Глобальная компания-измеритель Nielsen изучила результаты продаж адыгейского сыра в России с января по июнь. Оказалось, что спрос упал на 35,8%, до 3,95 тыс. тонн, по сравнению с показателями за первое полугодие 2017 года.

Продажи сыра, сделанного вне Адыгеи, сократились на 53%. Спрос на адыгейский сыр от местных компаний вырос на 20,2%, их доля на рынке увеличилась до 44%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Nielsen. 

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Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Роспатент защитил товарный знак «Сыр адыгейский». Сыроделы попросили Союзмолоко повлиять на запрет производить адыгейский сыр вне республики. В январе 2018 года Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи.

27 июля в Адыгее производители сыра заявили о готовности обеспечить потребности рынка страны в адыгейском сыре.

Адыгейский сыр Еда Продукты питания
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