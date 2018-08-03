Продажи адыгейского сыра в России упали на треть

Продажи адыгейского сыра на российском рынке уменьшились на 36% за первое полугодие

По мнению экспертов, это происходит из-за того, что крупнейшие торговые сети отказываются от реализации адыгейского сыра, который производят за пределами Адыгеи.

Глобальная компания-измеритель Nielsen изучила результаты продаж адыгейского сыра в России с января по июнь. Оказалось, что спрос упал на 35,8%, до 3,95 тыс. тонн, по сравнению с показателями за первое полугодие 2017 года.

Продажи сыра, сделанного вне Адыгеи, сократились на 53%. Спрос на адыгейский сыр от местных компаний вырос на 20,2%, их доля на рынке увеличилась до 44%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Nielsen.