На Дону чиновники снова зарисовали свалку с помощью фотошопа

В Ростовской области общественники 4 марта заявили, что чиновники снова «убрали» свалки на фотографиях с помощью фоторедактора

Ранее сотрудники администрации Неклиновского района представили фотоотчет об уборке трех несанкционированных свалок. Они опубликовали фотографии на карте проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Эксперты ОНФ определили, что чиновники Неклиновского района использовали графическую ретушь в фотографиях.

Координатор «Генеральной уборки» в Ростовской области Алексей Мирошниченко пояснил, что эксперты ОНФ сопоставили фотографии заявителей и отчет. На фото, предоставленных чиновниками, увидели применение эффектов размытия и клонирования. Активисты ОНФ выехали на место свалок и увидели, что мусор не убран.

В областном министерстве природных ресурсов и экологии рассказали, что ответственного сотрудника администрации вызвали в ведомство для составления протокола по ст. 8.5 КоАП РФ (Сокрытие или искажение экологической информации), сообщили 4 марта в пресс-службе ОНФ.