На Дону чиновники снова зарисовали свалку с помощью фотошопа
В Ростовской области общественники 4 марта заявили, что чиновники снова «убрали» свалки на фотографиях с помощью фоторедактора
Ранее сотрудники администрации Неклиновского района представили фотоотчет об уборке трех несанкционированных свалок. Они опубликовали фотографии на карте проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Эксперты ОНФ определили, что чиновники Неклиновского района использовали графическую ретушь в фотографиях.
Координатор «Генеральной уборки» в Ростовской области Алексей Мирошниченко пояснил, что эксперты ОНФ сопоставили фотографии заявителей и отчет. На фото, предоставленных чиновниками, увидели применение эффектов размытия и клонирования. Активисты ОНФ выехали на место свалок и увидели, что мусор не убран.
В областном министерстве природных ресурсов и экологии рассказали, что ответственного сотрудника администрации вызвали в ведомство для составления протокола по ст. 8.5 КоАП РФ (Сокрытие или искажение экологической информации), сообщили 4 марта в пресс-службе ОНФ.
Как писали Юга.ру, в феврале в Семикаракорске Ростовской области уволили чиновника, который зарисовал мусор в фотошопе.
В 2012 году пресс-служба администрации Лабинского района Краснодарского края опубликовала коллаж, на котором чиновников с помощью графического редактора поставили на фоне спортивного мероприятия. Администрация района объяснила это технической ошибкой фотографа.
В 2015 году депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов перед выборами в гордуму Краснодара опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фотографии встреч с местными жителями, на которых часть людей была добавлена в фотошопе. Его помощнил пояснил, что Обухов попытался самостоятельно сделать коллаж с телефона, но «телефон заглючил, и получилось то, что получилось».
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