Александр Емельяненко провел бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко показал видео, на котором он проводит спарринг с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

Емельяненко опубликовал запись из программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» телеканала «Россия 1» в своем аккаунте в Instagram.

Во время поединка боец сказал, что получает удовольствие. На вопрос о том, не страшно ли поднимать руку на главу Чечни, Емельяненко-младший ответил: «Спортзал уравнивает всех».

Рамзан Кадыров отметил, что занимается спортом практически каждый день, но давно не боксировал, передает «Р-Спорт».