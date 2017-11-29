Александр Емельяненко провел бой с Рамзаном Кадыровым

Чечня

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  • Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко © Фото из аккаунта instagram.com/alexemelyanenko

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко показал видео, на котором он проводит спарринг с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

Емельяненко опубликовал запись из программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» телеканала «Россия 1» в своем аккаунте в Instagram.

Во время поединка боец сказал, что получает удовольствие. На вопрос о том, не страшно ли поднимать руку на главу Чечни, Емельяненко-младший ответил: «Спортзал уравнивает всех».

Рамзан Кадыров отметил, что занимается спортом практически каждый день, но давно не боксировал, передает «Р-Спорт».

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Как сообщали Юга.ру, в октябре Александр Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат».

В ноябре боец принял участие в конкурсе Рамзана Кадырова на стихотворение о Владимире Путине за iPhone X.

Напомним, в мае 2015 года суд признал Емельяненко-младшего виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков. Боец получил 4,5 года заключения, но его досрочно освободили в ноябре 2016 года.

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