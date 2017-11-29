Александр Емельяненко провел бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко показал видео, на котором он проводит спарринг с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Емельяненко опубликовал запись из программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» телеканала «Россия 1» в своем аккаунте в Instagram.
Во время поединка боец сказал, что получает удовольствие. На вопрос о том, не страшно ли поднимать руку на главу Чечни, Емельяненко-младший ответил: «Спортзал уравнивает всех».
Рамзан Кадыров отметил, что занимается спортом практически каждый день, но давно не боксировал, передает «Р-Спорт».
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в октябре Александр Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат».
В ноябре боец принял участие в конкурсе Рамзана Кадырова на стихотворение о Владимире Путине за iPhone X.
Напомним, в мае 2015 года суд признал Емельяненко-младшего виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков. Боец получил 4,5 года заключения, но его досрочно освободили в ноябре 2016 года.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.