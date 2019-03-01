Лукашенко назвал Ткачева сельскохозяйственным бароном и признался, что опасается конкуренции с ним
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта назвал бывшего главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева сельскохозяйственным бароном и сильным конкурентом для белорусского сахара
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Напомним, 13 февраля в интернете появилось видео, на котором бывшие высокопоставленные чиновники летят в самолете и поют песню, среди них — Александр Ткачев. В конце ролика он говорит тост: «За наше аграрное лобби».
Глава Беларуси 1 марта на встрече с журналистами рассказал, что Россия не пускает на свой рынок сельскохозяйственную продукцию, которую производит республика.
«Зачем вы торпедируете поставки белорусской сельхозпродукции, самой качественной в мире, это даже Запад признал. А вы эти предприятия не пускаете на российский рынок», — цитирует Лукашенко «Комсомольская правда Беларусь».
Президент республики привел в пример экс-главу Минсельхоза России.
«Он один из крупнейших сельскохозяйственных баронов. Вы думаете, он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России? Когда он дополнительно семь-восемь заводов скупил, чтобы производить там сахар. Люди знают, что у нас сахар хороший, качественный, сертифицированный. Но это очень сильный конкурент для его объединения», — пояснил президент Беларуси.
Лукашенко указал на то, что к поставкам на российский рынок закрыли 11 молочных предприятий, частично закрыли 13 предприятий и 3 птицефабрики, при этом Беларусь экспортирует лучшие товары, не оставляя себе.
Как сообщали Юга.ру, Александр Ткачев занимал пост главы Минсельхоза с 2015 по 2018 год. За это время «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» купил сахарные заводы в Павловском районе Краснодарского края и в Мордовии.
В июле 2018 года Ткачев стал членом совета директоров «Агрокомплекса».
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