Ткачев покинет пост главы Минсельхоза — РБК

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев может покинуть свой пост

По данным источников РБК, минсельхоз возглавит Алексей Гордеев, предложенный на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. Он совместит две этих должности. О том, что Гордеев возглавит Минсельхоз также говорил источник РИА «Новости».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единой России» предложил назначить полпреда президента в Центральном федеральном округе и экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева вице-премьером по сельскому хозяйству.

Во время первого президентского срока Владимира Путина Гордеев совмещал две должности: он был вице-премьером и министром сельского хозяйства в кабинете Михаила Касьянова. В новом правительстве министр финансов Антон Силуанов, выдвинутый на пост первого-вице премьера, также сможет сохранить за собой и кресло министра.