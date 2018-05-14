Ткачев покинет пост главы Минсельхоза — РБК

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Министр сельского хозяйства Александр Ткачев может покинуть свой пост

По данным источников РБК, минсельхоз возглавит Алексей Гордеев, предложенный на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. Он совместит две этих должности. О том, что Гордеев возглавит Минсельхоз также говорил источник РИА «Новости».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единой России» предложил назначить полпреда президента в Центральном федеральном округе и экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева вице-премьером по сельскому хозяйству.

Во время первого президентского срока Владимира Путина Гордеев совмещал две должности: он был вице-премьером и министром сельского хозяйства в кабинете Михаила Касьянова. В новом правительстве министр финансов Антон Силуанов, выдвинутый на пост первого-вице премьера, также сможет сохранить за собой и кресло министра.

Как сообщали Юга.ру, Ткачев ушел в отставку в связи с переходом на должность министра сельского хозяйства РФ в апреле 2015 года.

Александр Ткачев Кадровые перестановки Министерство сельского хозяйства РФ
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