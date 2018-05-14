Минсельхоз при Ткачеве: итоги. Три года из жизни самого кубанского министра

Краснодарский край, Вся Россия

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Экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев может покинуть должность министра сельского хозяйства уже в ближайшее время. А может и не покинуть. Но в принципе, формирование нового правительства — это повод подвести итоги.

Он был назначен на это место в апреле 2015 года. И тогда, и на протяжении трех лет его руководства на повестке дня было импортозамещение продовольствия, рост производства и прибыли в сельском хозяйстве. Насколько ему удалось выполнить задачи?

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Больше импортного пармезана

По данным Росстата, доля импорта отдельных товаров на самом деле стала меньше. Но разница — не фантастическая.

Если в 2015 году на прилавках супермаркетов было 13,7% импортного мяса, субпродуктов и птицы, то в 2017 году — 10,7%. Растительных масел — 17,5% в 2015-м году, в 2017-м — 14,5%.

Но снижение импорта наблюдается не везде. Например, в 2015 году в ассортименте среднестатистического магазина было 23% импортных сыров, а в 2017-м — 27%. Увеличилась доля импорта в колбасном отделе: 1,2% в 2015-м против 1,6% в 2017‑м.

Сельское хозяйство дороже космоса

Сельское хозяйство — самая затратная статья расходов в федеральном бюджете. На поддержку агропромышленного бизнеса в 2018 году направили 222,27 млрд рублей. Больше, чем, например, на космические программы, — 182 млрд рублей.

В прошлые три года расходы на АПК из федерального бюджета росли. Господдержка за три года (с 2014-го) выросла на 27%. Важная реформа, которая произошла за последние годы, это понижение кредитных ставок для фермеров до 5%.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, за последние десять лет число фермерских хозяйств в России сократилось на 54% — с 253,1 до 136,5 тыс. Лидер по числу КФХ и ИП — Краснодарский край (14 тыс. 58 хозяйств). На втором месте — Дагестан (11 тыс. 525), на третьем — Ставропольский край (11 тыс. 63). Ростовская область (8 тыс. 178), Кабардино-Балкария (6 тыс. 527).

Производителям возмещается 20–35% затрат на переоборудование теплиц, строительство молочных ферм, плодоовощных хозяйств, хранилищ и селекционных центров. Можно получить грант на открытие фермерского хозяйства или сельхозкооператива — 3–30 млн рублей.

Госсубсидии фермеру получить проще, чем кредит. Банки осторожно и избирательно работают с сельхозпроизводителями. Чиновники, отвечающие за гранты и субсидии, не так придирчивы, как банки, тем более непрофильные, но сроки ожидания господдержки по-прежнему высоки: в среднем полтора года.

Производство стало больше…

Если смотреть на сухие цифры, производство в сельском хозяйстве в России выросло на 2,4% в 2017 году. В сумме — 5,1 трлн рублей. Доля сельского хозяйства в ВВП страны колеблется из года в год от 3 до 5%.

По данным Росстата, агробизнес прирос благодаря двум направлениям.

Урожай зерна в прошлом году был рекордным: пшеницы собрали на 17,1% больше, общий сбор — 85,8 млн тонн, ячменя — на 14,4%, до 20,6 млн тонн.

Второе успешное направление —  мясное животноводство, оно и в 2018 году продолжает расти. В январе-марте производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах — от КФХ до агрохолдингов — выросло на 5% (всего 3,4 млн тонн).

Тепличных овощей тоже стало больше, причем значительно. Валовой сбор составил 952,6 тыс. тонн, что на 17% выше уровня 2016 года, сообщил Минсельхоз.

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Но не везде...

В прошлом году эксперты говорили о картофельном кризисе. Россия импортировала вдвое больше картофеля, чем годом ранее. Поставки из-за рубежа выросли на 99,7%, в основном из Египта, Китая, Македонии, Марокко и Сербии.

Валовой сбор картофеля уменьшился на 4,9% за счет сокращения убранных площадей. Минсельхоз сообщает, что это произошло из-за плохой погоды для аграриев.

Больше российского мяса. Сделают на импортных станках

Перерабатывающие предприятия, как и другие промышленники, могут производить больше товаров, но не могут отказаться от импортозависимости в закупках оборудования и сырья.

Исследование специалистов Института Гайдара показало, что в период 2014–2017 годов российская промышленность сохраняла зависимость от импорта примерно на одном и том же уровне.

В апреле 2014 года — еще до «черного декабря», когда серьезно упал рубль, — около 40% предприятий заявили о невозможности отказаться от закупок импортного оборудования, сырья и материалов при любом росте цен. 22% предприятий не импортировали оборудование и машины, 33% — сырье и материалы и в этом смысле были независимы.

В 2015 году исследователи сосредоточились на причинах, мешающих импортозамещению.

За три года картина если и изменилась, то скорее в худшую сторону.

Главная помеха импортозамещению — отсутствие российского оборудования и сырья, причем любого качества: в январе 2015 года так ответили 62% предприятий, в июле 2017‑го — 69%.

На втором месте в рейтинге причин — недостаточная поддержка со стороны властей. Правда, в 2015 году на невнимание чиновников жаловались в 18% случаев, а в 2017 году меньше — 10%.

Что сделано для бизнеса семьи Ткачева?

Компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» — бизнес семьи Александра Ткачева — в последние три года увеличивала активы: покупала перерабатывающие предприятия и земли на юге России.

Возможно, по этой причине (множество новых активов, требующих инвестиций) в 2017 году «Агрокомплекс» показал чистый убыток — 2,1 млрд рублей, по данным опубликованной бухгалтерской отчетности компании. Впрочем, причина может заключаться и в прошлогоднем спаде цен на зерно. В 2016 году чистая прибыль компании составляла 2,94 млрд рублей, в 2015-м — 6,65 млрд.

Качество продуктов

У россиян есть обоснованные претензии к качеству отечественных продуктов.

Союз потребителей «Росконтроль» — это негосударственный проект в области контроля качества товаров и услуг — регулярно проверяет продовольствие от российских производителей. Эксперты исследуют в лаборатории сыры, молоко, хлеб, колбасу и другие товары популярных марок. Результаты экспертизы показывают, что внушительная часть привычных продуктов фальсифицирована.

В начале 2018 года Союз потребителей «Росконтроль» провел исследование российских и белорусских сыров в средней ценовой категории — 250–590 рублей за килограмм. Эксперты проверили 30 образцов: из них 60% оказались фальсифицированы. «Чаще всего производители фальсифицируют молочную продукцию, используя заменитель молочного жира — смесь растительных жиров. Растительные, в том числе пальмовый или кокосовый, жиры гораздо дешевле молока. Потребитель, покупая товар, часто ориентируется на цену, и для того, чтобы ее снизить, производители с молчаливого согласия торговых сетей идут на откровенный обман», — говорится в пресс-релизе организации.

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«Росконтроль» не в первый раз проверяет качество сыров. В сентябре 2015 года подобное исследование показало, что 15 из 20 популярных торговых марок сыра и 21 из 26 образцов сливочного масла — фальсификат.

Нельзя сказать, что эти продукты небезопасны. Речь о том, что производители вводят потребителей в заблуждение, указывая, что продукция производится по ГОСТам. Например, что касается сыров, как объясняют в организации, натуральный сыр на 100% состоит из молока. Продукт, в котором молочного жира не менее 50%, — это сырный продукт, он должен называться «продукт из сыра» или «продукт комбинированный».

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Агрокомплекс Александр Ткачев Министерство сельского хозяйства РФ Продукты питания

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