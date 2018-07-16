Краснодарское трамвайно-транспортное управление за год сократило убытки в 17 раз
В мэрии Краснодара обсудили итоги финансово-хозяйственной деятельности Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления за 2017 год и его текущее финансовое состояние
Мэр города Евгений Первышов отметил, что специалисты впервые за несколько лет оценили финансовое состояние КТТУ как хорошее, организация постепенно снижает кредиторскую задолженность.
«От почти миллиардного долга в 2017 году мы ставим задачу к концу текущего года выйти на цифру около 200 млн рублей. Это позволит одному из главных жизнеобеспечивающих предприятий Краснодара развиваться, участвовать в программах по замене подвижного состава», — отметил Первышов.
Такое снижение кредиторской задолженности станет результатом работы по улучшению финансового состояния КТТУ — это будет ее минимальный уровень за последние восемь лет. По данным на январь 2010 года, кредиторская задолженность трамвайно-троллейбусного управления составляла 192 млн рублей. К январю 2017-го в компании сложилась наиболее сложная ситуация — общая задолженность достигла 800 млн рублей.
В прошлом году за счет оптимизации работы в КТТУ удалось сэкономить почти 95 млн рублей, за год убытки сократились в 17 раз. Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление перевезло более 117 млн пассажиров и получило 2,7 млрд рублей выручки, расходы состапвили 3,3 млрд рублей.
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С начала 2018 года кредиторская задолженность компании снизилась на 37 млн рублей. По прогнозам специалистов, до конца года долг удастся снизить до 219 млн рублей и получить положительный финансовый результат.
Принимаемые меры позволят КТТУ развиваться, в том числе — к концу года за собственные средства продлить троллейбусную линию по улице Черкасской до Домбайской, отметили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года мэрия города выделила КТТУ 200 млн рублей после того, как стало известно о долге 800 млн рублей.
10 июля Евгений Первышов заявил, что Краснодару на федеральном уровне подтвердили возможность получить субсидии на покупку новых трамваев. Городу выделят из краевого бюджета 3 млрд рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта. На эти средства планируется в течение трех лет купить более 100 низкопольных трамваев.
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