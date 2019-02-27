Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Дерев попросил бизнес-омбудсмена помочь в освобождении из СИЗО

Бывший сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев в феврале попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова помочь в освобождении из-под стражи

Об этом 27 февраля сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Он рассказал «Интерфаксу», что комиссия проверила следственный изолятор, в котором содержится Дерев. Экс-сенатор рассказал, что написал Титову обращение и попросил проверить его уголовное дело. Также он хочет, чтобы омбудсмен оказал содействие в освобождении его из-под ареста.

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Мельников уточнил, что 69-летний Дерев находится в десятиместной камере, у арестованного есть все необходимое. Бывшему сенатору оказывают медпомощь с учетом возраста и хронических заболеваний. Общественный уполномоченный бизнес-омбудсмена, который занимается защитой прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи подтвердил, что Титов получил обращение Дерева. Он отметил, что сейчас проводят экспертизу по материалам уголовного дела. После этого омбудсмен даст оценку ситуации и примет решение о дальнейших действиях в рамках полномочий.