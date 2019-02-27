Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Дерев попросил бизнес-омбудсмена помочь в освобождении из СИЗО
Бывший сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев в феврале попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова помочь в освобождении из-под стражи
Об этом 27 февраля сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Он рассказал «Интерфаксу», что комиссия проверила следственный изолятор, в котором содержится Дерев. Экс-сенатор рассказал, что написал Титову обращение и попросил проверить его уголовное дело. Также он хочет, чтобы омбудсмен оказал содействие в освобождении его из-под ареста.
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Мельников уточнил, что 69-летний Дерев находится в десятиместной камере, у арестованного есть все необходимое. Бывшему сенатору оказывают медпомощь с учетом возраста и хронических заболеваний.
Общественный уполномоченный бизнес-омбудсмена, который занимается защитой прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи подтвердил, что Титов получил обращение Дерева. Он отметил, что сейчас проводят экспертизу по материалам уголовного дела. После этого омбудсмен даст оценку ситуации и примет решение о дальнейших действиях в рамках полномочий.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2011 года Вячеслава Дерева назначили сенатором в Совет Федерации. В январе 2016-го он ушел в отставку. В администрации Карачаево-Черкесии заявили, что бывший госслужащий предпочел политике бизнес.
В марте 2018 года Дерева задержали и этапировали в Москву. Его заподозрили в хищении более 100 млн рублей путем незаконного возврата НДС. К февралю 2019 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против экс-сенатора.
Дерев проходит свидетелем обвинения по делу об организации преступного сообщества, махинациям и убийствам, которое расследуют в отношении нынешнего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
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