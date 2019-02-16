Федеральная таможенная служба предложила расширить список продэмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила Минсельхозу расширить список продовольственного эмбарго

Таможня предложила включить в перечень живых животных (за исключением чистопородных племенных), мясо, мясные субпродукты, моллюсков и других водных беспозвоночных, рыб и ракообразных, а также готовых продуктов из них.

Еще в продэмбарго хотят добавить съедобные фрукты и орехи, продукты их переработки, овощи, некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Также предлагается запретить ввоз молочной продукции, яиц птиц и натуральный мед, но некоторые товары в перечисленных группах уже не ввозятся в Россию. В Минсельхозе сообщили, что введение ограничительных мер со стороны России утверждается постановлениями правительства РФ и указами президента.

Продовольственное эмбарго в России действует с 2014 года, пишет «Коммерсантъ».