Федеральная таможенная служба предложила расширить список продэмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила Минсельхозу расширить список продовольственного эмбарго
Таможня предложила включить в перечень живых животных (за исключением чистопородных племенных), мясо, мясные субпродукты, моллюсков и других водных беспозвоночных, рыб и ракообразных, а также готовых продуктов из них.
Еще в продэмбарго хотят добавить съедобные фрукты и орехи, продукты их переработки, овощи, некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Также предлагается запретить ввоз молочной продукции, яиц птиц и натуральный мед, но некоторые товары в перечисленных группах уже не ввозятся в Россию. В Минсельхозе сообщили, что введение ограничительных мер со стороны России утверждается постановлениями правительства РФ и указами президента.
Продовольственное эмбарго в России действует с 2014 года, пишет «Коммерсантъ».
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Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года президент РФ Владимир Путин продлил действие продэмбарго до конца 2019 года. По данным на август 2018 года, с 2015 года Россельхознадзор уничтожил более 26 тыс. тонн попавшей под эмбарго еды, которую незаконно ввозили в Россию.
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