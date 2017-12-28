От игры в кости до чемпионатов по покеру. История азартных игр и что с ними происходит сейчас

Сияющие огнями казино, мужчины с коктейлями и нарядные дамы — распространенный кинематографический образ. Но как все начиналось, когда появились азартные игры и как они стали символом роскошной жизни? Портал Юга.ру рассказывает о появлении и роли этой категории игр в жизни человечества. Как все начиналось На звание первой азартной игры в истории претендует игра в кости. Она была известна практически всем народам и упоминается, например, в древнеиндийском эпосе «Махабхарата» и в собрании ведийских гимнов «Риг-веда» в предостерегающей поэме «Жалобы игрока». «Не играй в кости, а паши свою борозду!» — говорится в произведении. Азарту поддавались и древние греки. Существует легенда, согласно которой герой Троянской войны Паламедей во время осады предложил солдатам сыграть в кости, чтобы развлечься.







Писатель и биограф Плутарх упоминает персидскую царицу Парисатис, которая горячо любила играть в кости. Большое распространение азартные игры получили у германцев. Проигравший терял не только имущество, но и свободу — если платить больше нечем, германец попадал в рабство. В новейшее время своими игорными домами славились Баден-Баден, Бад-Доберан, Висбаден, Гамбург и другие европейские города.

В XV веке появилось искусство гравировки по дереву и меди, а вместе с ним и первые карты, которые делали художники в Испании и Германии для гадания и игр. Сначала ими пользовались в основном шулеры, пока в 1494 году не вышел трактат Liber vagatorum, разоблачающий приемы обманщиков. Игры проводили в кабаках, и в 1541 году в Англии появился первый закон о преследовании содержателей таких мест. Первые казино

Доподлинно не известно, когда появился первый в мире игровой дом, но первым казино Европы считается Ридотто, открытое в 1638 году в Венеции. Правительство распорядилось, чтобы в левом крыле церкви Моисея выделили для этого место. Основная цель состояла в том, чтобы контролировать традиционные для большого весеннего карнавала игры. В Ридотто действовал строгий дресс-код и высокие ставки, чтобы ограничить круг игроков представителями аристократии. Этот игорный дом просуществовал вплоть до 1774 года, но в 1946-м легендарное казино открылось на новом месте, в венецианском дворце Вендраминов. Расцвет азартных игр среди знати случился во времена правления Людовиков XIII и XIV во Франции. Эта мода от двора Людовика перешла и к другим дворам Европы (до сих пор большинство азартных игр сохраняют свои французские названия), и азартная игра стала излюбленным занятием дворянства. Буржуазия конца XVIII века также спешила усвоить «дворянскую моду», но по-настоящему полюбила азартные игры в 30–40-х годах XIX века. Чуть позже, в 1890–1895 годах, Поль Сезанн написал серию из пяти картин «Игроки в карты». Одна из этих работ стала самой дорогой из когда-либо проданных картин по состоянию на 2012 год — тогда она ушла за 250 млн долларов из рук частного коллекционера к семье правителя Катара.

Кто и во что играл в России В России игорные дома стали появляться в XVII веке. Они открывались в кабаках и корчмах и собирали простолюдинов. Конец XVIII века — время становления клубов в Москве и Петербурге. Клубы были альтернативой игорным домам, объединяя людей более высокого достатка. Играли в карты, хотя они и были официально запрещены, а бридж был любимым светским развлечением людей всех возрастов. Играли обязательно на деньги, но, как правило, на небольшие суммы. Впрочем, порой не только аристократы, но и великие русские писатели так заигрывались, что спускали в карты все свое состояние. В 1863 году Федор Достоевский проиграл все деньги в Висбадене всего за несколько дней и, чтобы расплатиться с долгами, заключил контракт с издательством о написании нового романа «Игрок». Огромные суммы проигрывал и Александр Пушкин, а когда денег не было, ставил на кон свои произведения. Так, весной 1820 года Пушкин проиграл рукописный сборник своих стихотворений, а вслед за стихами чуть было не ушли несколько глав «Онегина». После смерти писатель оставил 60 тыс. рублей долга, половину которого составлял карточный долг. Семья Некрасовых, Петр Вяземский, Афанасий Фет и даже Владимир Маяковский — все они любили играть в карты.

В 1802 году всю Москву потрясла скандальная история. Князь Александр Голицын, заядлый картежник, играл с меценатом Львом Разумовским и проигрался в пух и прах. Тогда Лев Кириллович предложил сыграть последнюю партию на жену Голицына — Марию Григорьевну в обмен на все, что ее муж проиграл до этого. Александр Николаевич проиграл и эту партию, и его жена уехала домой вместе с Разумовским. Мария Григорьевна была счастлива освободиться от уз, связывавших ее с Голицыным, но она была глубоко оскорблена тем, что ее поставили на карту. Церковь посчитала недопустимым такое поругание брака со стороны мужа и без колебаний дала согласие на развод и вторичное замужество. По тем временам это было грандиозным скандалом. История покера О происхождении покера, одной из самых популярных, разнообразных и сложных игр, ведутся споры, но первые упоминания о похожей игре относятся к XVI веку. По одной из версий, слово «покер» происходит от немецкого pochen — стучать. Самые обаятельные герои фильмов играют в покер: Джеймс Бонд в «Казино Рояль», Эдди в «Карты, деньги, два ствола», Джонни в «Городе грехов 2», Феликс в «Блефе».

Ежегодно проходят международные турниры по покеру, самым крупным из которых является World Series of Poker (WSOP). Он проходит в Лас-Вегасе, и его победитель 2016 года, американский игрок вьетнамского происхождения Ки Нгуен, получил 8 млн долларов. Турнир проводится с 1949 года и с каждым разом собирает все больше участников. Крупнейший онлайн-покер-рум в мире — PokerStars, ежедневно там одновременно играют более 150 тыс. человек. Большая часть аудитории — американцы (20,4%), втором и третье места делят россияне и немцы — по 8,4%. Учитывая, что азартные игры в России запрещены, и в том числе онлайн, игрокам остается искать технические способы обходить запреты.

Законы разных стран Сегодня игорный бизнес строго запрещен в большинстве мусульманских стран — Турции, Иране, Иордании, Ираке, Сирии, Йемене, Пакистане. Но есть и лояльные к игрокам страны — США, Монако, Мальта, Великобритания, Индия, Камбоджа, Китай, Макао. В США есть несколько игорных зон, самая крупная и известная из которых находится в Лас-Вегасе. Казино в Монако считаются едва ли не самыми престижными в мире из-за высоких ставок (минимум 200 евро, чтобы сыграть в рулетку) и строгого дресс-кода: костюм с галстуком для мужчин и вечернее платье для женщин. На Мальте комфортные условия для игорного бизнеса, поэтому там работает более сотни казино, залов игровых автоматов, лотерей, букмекерских контор. В Британии действует высокий налог на игорный бизнес — 50%, но тем не менее в центре Лондона работает казино The Ritz Club и в каждом регионе есть одно крупное казино. В России игорный бизнес запрещен с 2009 года, но есть исключения — в стране создано несколько специальных зон с казино. Они расположены в Калининграде, Алтайском крае, Ейском районе и Приморье, самая новая открылась в 2017 году в Сочи. Она расположена на главном горнолыжном курорте страны, поэтому здесь нет строгого дресс-кода. Здесь проводятся крупные турниры, в том числе российский этап WSOP. Рекордное число участников одного из турниров составило 1470 человек, самый крупный призовой фонд равнялся 310 млн рублей, а игроки представляли 57 стран.





Уникальную концепцию сочинской игорной зоны и дизайн комплекса, включающего в себя рестораны высокой авторской кухни, бары, конференц-залы, концертный зал и театр, разработало международное архитектурное бюро Steelman Partners, которое имеет многолетний опыт создания проектов интегрированных курортов мира. Сам концепт предполагает эксклюзивность в оформлении интерьеров, дорогие и высококачественные материалы и другие атрибуты уровня мировых пяти звезд. Лучшие казино устраивают концерты звезд мировой величины, бесплатные для своих гостей. В Лас-Вегасе выступают Бритни Спирс, сэр Элтон Джон, Кристина Агилера и другие знаменитые исполнители, а гости Сочи с 1 по 13 января 2018 года могут услышать звезд российской эстрады — Олега Газманова, Бьянку, группы «Непара», «Кар-Мэн», «Банд'Эрос», Ладу Дэнс и многих других, которые выступят на курорте «Горки Город».

Иван Веселов краснодарец, игрок в покер

— Я начал играть в 2009-м, тогда в России был покерный бум — все знали про Ивана Демидова, занявшего второе место на главном турнире мировой серии. Он выиграл около 6 млн долларов, и народ, вдохновленный этим успехом, повалил в покер. Меня тоже привлекла возможность зарабатывать интеллектом, поэтому я скачал учебник игры и погрузился в изучение основ. Это была культовая книга «Харрингтон о холдеме». Сейчас она кажется немного наивной, но в ту пору была библией покеристов. Конечно, случай играет в покере большую роль. В одной отдельно взятой раздаче или турнире новичок может обыграть топового игрока — потому покер и привлекает стольких людей, поэтому там крутится столько денег. Но на длинной дистанции у новичка нет шансов — мастерство выходит на первый план. Постепенно покер усложнился, все научились играть более-менее сносно, и совсем слабых игроков почти не осталось. Уже много лет будни покерного онлайн-профессионала — это многочасовая рутина, когда он играет одновременно на 14‑16 столах, действуя почти на автомате. Такое мало кому по нраву, да и по силам тоже.

Что думают психологи? В работе «Мотивы азартных игроков» социологов Валерии Волковой и Дениса Стребкова отмечается, что существует общественная необходимость азартных игр, о которой также писали известные социологи Ирвинг Гофман в работе «Представление себя другим в повседневной жизни» и Энтони Гидденс в статье «Судьба, риск и безопасность», а также в других исследованиях. Общество ставит людей в рамки, в которых положено держать свои эмоции под контролем и вести себя нейтрально в отношениях с окружающими. В этой ситуации азартные игры позволяют легитимно выплескивать эмоции.

С другой стороны, увлечение азартными играми способно привести к формированию психологической зависимости. Сильное эмоциональное возбуждение, риск, радость от выигрыша заставляют игроков регулярно посещать казино и залы игровых автоматов. Попадая туда, любители азартных игр оказываются за пределами повседневного мира и всех его проблем. Зависимость от азартных игр приводит, отмечают исследователи, к девальвации социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, деструктивно влияет на способности человека к работе.