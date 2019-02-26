В мэрии Краснодара создают команду по разработке проектов благоустройства

В администрации Краснодара проходит отбор кандидатов в новый отдел по разработке проектов благоустройства зеленых зон и формирования дендропланов озеленения территорий

В новую команду нужны: ведущий архитектор, архитектор, конструктор, сметчик — все с высшим образованием и опытом работы. Резюме и портфолио можно присылать по адресу masht.arch@gmail.com. После рассмотрения документов претендентов пригласят на собеседование.

По поручению главы города Евгения Первышова конкурсную комиссию, которая будет проводить отбор кандидатов, возглавит главный архитектор города Наталья Машталир, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. «На отдел ляжет огромный объем работы и далеко не самой простой — он должен взять на себя всю подготовку и разработку проектов благоустройства краснодарских парков, скверов и бульваров, создание новых зеленых зон. Мало подготовить проект, он должен отвечать современным трендам и требованиям. А также пройти самого главного эксперта — получить поддержку жителей нашего города», — отметил Первышов.