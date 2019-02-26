В мэрии Краснодара создают команду по разработке проектов благоустройства
В администрации Краснодара проходит отбор кандидатов в новый отдел по разработке проектов благоустройства зеленых зон и формирования дендропланов озеленения территорий
В новую команду нужны: ведущий архитектор, архитектор, конструктор, сметчик — все с высшим образованием и опытом работы. Резюме и портфолио можно присылать по адресу masht.arch@gmail.com. После рассмотрения документов претендентов пригласят на собеседование.
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По поручению главы города Евгения Первышова конкурсную комиссию, которая будет проводить отбор кандидатов, возглавит главный архитектор города Наталья Машталир, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
«На отдел ляжет огромный объем работы и далеко не самой простой — он должен взять на себя всю подготовку и разработку проектов благоустройства краснодарских парков, скверов и бульваров, создание новых зеленых зон. Мало подготовить проект, он должен отвечать современным трендам и требованиям. А также пройти самого главного эксперта — получить поддержку жителей нашего города», — отметил Первышов.
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Напомним, в Краснодаре уже несколько лет проводится голосование по выбору зеленых зон, которые будут благоустроены на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы уже благоустроили сквер «Вишняковский», создали Аллею в честь 80-летия Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне и другие. Также в планах — скверы «Садовый», «Фестивальный», Пограничников и «Студенческий». Кроме того, в городских парках и скверах устанавливают скульптуры современного искусства.
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