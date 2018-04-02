В краснодарской «Типографии» презентовали проекты скульптур, которые установят в городе

Краснодарский край

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В краснодарском ЦСИ «Типография» 2 апреля прошла презентация проектов новой городской скульптуры

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Как писали Юга.ру, в декабре мэр Краснодара Евгений Первышов предложил краснодарским скульпторам разработать каталог современных арт-объектов для благоустройства города. В январе глава краевого центра встретился с художниками из культурного центра «Типография» для обсуждения проектов новой городской скульптуры. Тогда свои проекты представили Валерий Казас, арт‑группировка ЗИП, Эльдар Ганеев, Виктор Линской, Наталья Машталир и Роман Санков.

После этого директор «Типографии» Олег Сафронов объявил о продолжении приема работ. В сумме на конкурс прислали более 100 эскизов. В рамках первого отбора представители «Типографии», в том числе арт-группировка ЗИП, провели первую конкурсную фильтрацию. Отбор проходил по трем условиям: работа должна соответствовать критериям современного искусства, вписываться в рамки указанного бюджета и быть вандалоустойчивой.

В итоге было отобрано 14 работ. Их представили экспертной комиссии, сформированной из активных жителей города, журналистов, архитекторов, художников, дизайнеров. Также в комиссию вошли руководитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова и директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова.

Экспертная комиссия просмотрела работы и проранжировала их по пятибалльной шкале. Исходя из этих оценок, было решено, с каких работ начать реализацию проекта. В тройку лидеров попали работы «Draped data» Владимира Омутова, «Березы» Виктора Линского и «Точка» Михаила Смаглюка.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поддержал итоги отбора. Следующие шаги — разработка проектов отобранных эскизов скульптур: выбор материалов, описание технологии обработки, монтажа и обустройства, составление подробной сметы и ее утверждение.

Город Искусство Краснодар КЦ «Типография»
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