В России хотят создать перечень граждан с игровой зависимостью

Министерство финансов России в феврале предложило создать единый перечень граждан с игровой зависимостью

Об этом говорится в законопроекте, с которым 21 февраля ознакомилась газета «Известия» .

В документе уточнили, что человек с зависимостью может написать заявление, в котором просит запретить принимать от него ставки и направить документ организаторам букмекерских контор или тотализаторов. Такое же обращение могут подать опекуны или попечители игроманов, которых признали полностью или частично недееспособными.

В законопроекте не предусмотрен запрет на участие в азартных играх от родственников трудоспособного человека.

Документ предлагает ограничить максимальный размер ставки от человека с зависимостью. На основании заявлений участники рынка создадут перечень физлиц, имеющих зависимость. Из него можно выйти не ранее чем через год. Реестр можно вести на базе саморегулируемых организаций (СРО) этого рынка. Они будут обмениваться информацией для поддержания актуальной базы.