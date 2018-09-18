В Ростове местный житель замаскировал покерный клуб под салон ритуальных услуг

В Ростове-на-Дону местного жителя подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр

По данным следствия, 40-летний ростовчанин организовал покерный клуб в подвале, замаскированном под салон ритуальных услуг. Он проводил азартные игры с покерным столом, который является незаконным игорным оборудованием без надлежащего разрешения.

Оперативные мероприятия по уголовному делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области. В ходе обыска помещения они изъяли более пяти тысяч игровых фишек на сумму 7 млн рублей, 37 колод игральных карт и другие предметы игорного бизнеса. Также полицейские обнаружили блокноты с черновыми записями о суммах выигрышей и проигрышей игроков.

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Рядом с игровым помещением находились несколько гробов и поминальные венки. При обыске салона полицейские и следователи обнаружили там мужчину, который планировал «приобрести себе гроб про запас», пишет издание Lenta.ru со ссылкой на официального представителя следственного комитета по региону.