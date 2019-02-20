Председатель ЗСК прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 20 февраля посетил церемонию оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

На церемонии, которая прошла в Гостином дворе, присутствовали сенаторы, депутаты Госдумы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели представительных органов субъектов РФ, главы традиционных конфессий, общественники, руководители крупных СМИ.

В послании Путин обозначил задачи по развитию страны: экономические, социальные, политические. В частности, президент говорил о поддержке семей с детьми, проблеме уборки мусора, сочинском научно-образовательном центре «Сириус».

Комментируя послание главы государства, спикер ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что Кубань направит около 1 млрд рублей на создание комфортных условий жизни на селе и развитие малого и среднего бизнеса.

«Мы видим, что значительная часть чаяний и нужд людей сегодня услышаны президентом и в ближайшее время усилиями Правительства РФ будут удовлетворены. Но в числе особо значимых для Кубани тем послания — вопрос повышения качества жизни на селе как условие конкурентоспособности на рынках продовольствия и обеспечения продовольственной безопасности», — сказал Юрий Бурлачко.

Спикер кубанского парламента отметил роль аграриев Краснодарского края в урожае зерна, собранном в 2018 году.

«На мировые рынки в прошлом году Россия поставила 44 млн тонн зерновых. В этой цифре — немалая доля и кубанского зерна, которого в 2018 году наши аграрии собрали порядка 14 млн тонн», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба ЗСК.

Также он сказал о защите экономических интересов кубанских сельхозтоваропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, проекте закона о развитии производства органической сельхозпродукции в крае, усилении звена оказания первичной медпомощи, программе «Развитие здравоохранения», решении проблем кадрового дефицита в сельском здравоохранении и образовании, а также о мерах по обеспечению устойчивой связью и доступом в интернет жителей отдаленных населенных пунктов.