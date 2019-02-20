Путин предложил новые меры поддержки для семей с детьми

Президент России Владимир Путин 20 февраля рассказал, какие меры поддержки необходимо оказать семьям с детьми

Во время послания Федеральному собранию глава государства пояснил, что в России снижается рождаемость и необходимо поддержать семьи с детьми. Он напомнил, что сейчас семьи получают выплаты на первого и на второго ребенка. Суммы зависят от региона, в среднем это 11 тыс. рублей.

Путин предложил повысить выплаты для семей с детьми до двух прожиточных минимумов. По его словам, этим смогут воспользоваться около 70% семей. Также он заявил, что с 1 июня нужно повысить пособие для детей по инвалидности с 5 до 10 тыс. рублей.

По мнению президента, необходимо снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми.

«Принцип должен быть такой: больше детей — меньше налогов», — сказал Путин.

Он пояснил, что нужно снизить налог на квартиру в зависимости от количества детей в семье. Также Путин призвал освободить от налогов 6 соток, принадлежащих многодетным семьям.