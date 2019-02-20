Путин предложил новые меры поддержки для семей с детьми
Президент России Владимир Путин 20 февраля рассказал, какие меры поддержки необходимо оказать семьям с детьми
Во время послания Федеральному собранию глава государства пояснил, что в России снижается рождаемость и необходимо поддержать семьи с детьми. Он напомнил, что сейчас семьи получают выплаты на первого и на второго ребенка. Суммы зависят от региона, в среднем это 11 тыс. рублей.
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Путин предложил повысить выплаты для семей с детьми до двух прожиточных минимумов. По его словам, этим смогут воспользоваться около 70% семей. Также он заявил, что с 1 июня нужно повысить пособие для детей по инвалидности с 5 до 10 тыс. рублей.
По мнению президента, необходимо снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми.
«Принцип должен быть такой: больше детей — меньше налогов», — сказал Путин.
Он пояснил, что нужно снизить налог на квартиру в зависимости от количества детей в семье. Также Путин призвал освободить от налогов 6 соток, принадлежащих многодетным семьям.
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Президент отметил, что нужно ввести новые условия по ипотеке. Правительству и Центробанку нужно снижать ставки. Особые меры поддержки должны быть предусмотрены для семей с детьми.
Путин сказал, что уже есть льготная ипотека, однако мало кто ей воспользовался. По его мнению, нужно проанализировать, что не так с нынешними условиями.
«С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. Нужно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. рублей из ее ипотечного кредита», — сказал Путин.
Глава государства предложил установить льготу по ставке на весь срок действия ипотечного кредита. Новая программа льготной ипотеки для семей с детьми может охватить 600 тыс. семей.
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