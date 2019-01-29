Депутаты ЗСК собираются улучшить мобильную связь в сельской местности
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 29 января рассмотрели несколько законодательных инициатив, которые планируют выносить на федеральный уровень
На заседании совета законодателей парламентарии одобрили инициативу по внесению изменений в закон «О связи». Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани есть около 350 населенных пунктов с неустойчивым сигналом связи или с полным ее отсутствием. По его словам, имеющиеся инструменты не могут помочь мобильным операторам в расширении сети в регионах.
Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов уточнил, что в рамках проекта органы самоуправления муниципальных районов и городских округов будут оказывать содействие операторам связи при строительстве сооружений связи.
Депутаты также обсудили возможность изменить федеральный закон о сокращении неформальной занятости населения. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что неформальная занятость влечет за собой несоблюдение трудовых прав и социальных гарантий работников, а также недополучение доходов от НДФЛ в краевой и муниципальный бюджеты.
«НДФЛ, в свою очередь, составляет 34% от общего объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края», — сказал Юрий Бурлачко.
Председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике краевого парламента Николай Кравченко рассказал, что в рамках проекта планируется наделить региональные и муниципальные органы власти полномочиями находить неоформленные трудовые отношения.
Также предлагается ввести в КоАП новый состав правонарушения и ввести ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление в Федеральную инспекцию труда сведений об уклонении от оформления трудового договора. Депутаты ЗСК единогласно согласились с тем, что изменения должны касаться только работодателей.
На заседании рассмотрели инициативу об установлении новой памятной даты 3 февраля — День воинской славы России — «День высадки Черноморского десанта на плацдарм "Малая земля" в Новороссийске в 1943 году». Проект представил председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.
Также парламентарии обсудили внесение изменений в закон «Об отходах производства и потребления». Секретарь комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин пояснил, что в будущем нововведения исключат споры с региональными операторами о составе отходов и решат проблемы с поиском источников финансирования вывоза мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам.
Депутаты решили направить рассмотренные и одобренные инициативы в Госдуму, сообщила пресс-служба ЗСК.
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