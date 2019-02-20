Краснодар впервые не попал в рейтинг городов мира с самыми большими пробками

Краснодарский край

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Краснодар не вошел в список 220 городов с самыми большими пробками

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Исследование Global Traffic Scorecard провела компания INRIX. Ситуацию на дорогах в будние и выходные дни 2018 года изучили в 220 городах 38 стран мира.

Первое место в рейтинге городов с большими пробками заняла Москва. Жители столицы провели в пробках 210 часов. На девятой строчке в списке оказался Санкт-Петербург. В среднем водители провели в пробках 200 часов.

Ростов-на-Дону занял 33-е место. Там водители простояли в пробках 237 часов. На 144-м месте оказался Сочи. Жители курорта потеряли во время заторов на дорогах 115 часов.

Впервые за несколько лет в рейтинге не оказалось Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Краснодар вошел в топ-5 европейских городов с самыми загруженными дорогами. По итогам 2016 года краевой центр оказался в топ-25 городов мира с самыми большими пробками.

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