Первышов рассказал, какие непопулярные решения используют в Краснодаре для борьбы с пробками

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, какие действия предпримет власть, чтобы избавить город от пробок

Об этом Первышов сообщил журналистам во время брифинга по итогам года.

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На форуме «Гражданская солидарность» 6 декабря он упоминал, что для борьбы с пробками нужно использовать непопулярные решения. Эти меры пропишут в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры — ее разработку завершает Высшая школа экономики. Затем программу представят горожанам для публичного обсуждения.

«Конечно, нам необходимо уменьшать пробки. Если мы говорим об экономически развивающемся городе, о комфортном городе, пробки — это серьезный фактор, который вредит и развитию экономики Краснодара, и комфорту жителей. Работа сложная, комплексная, состоящая из многих элементов и задач, связанных друг с другом. Часть необходимых мер, конечно, будут непопулярными. Но сами по себе 10-балльные пробки — уже такая ситуация, которую, кроме как "куда уж хуже", не назовешь»,— говорил мэр во время выступления на форуме.

Сейчас в ответ на вопрос журналистов он перечислил решения для борьбы с пробками:

  • Ограничение движения большегрузного транспорта в дневное время;
  • Создание перехватывающих парковок для жителей края, которые ежедневно въезжают в город. По данным ГИБДД, таких 150 тыс. машин ежедневно;
  • Вступили в силу поправки, и теперь есть возможность получать персональные данные и штрафовать автомобилистов, 95% которых пока что не платят за парковку;
  • Строительство многоуровневых парковок. В том числе на местах, где сейчас стоят частные металлические гаражи.

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Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года стратегический совет при главе города Краснодара предложил создать в городе канатное метро. Евгений Первышов заявил, что проект не потребует ни копейки денег от муниципалитета.

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