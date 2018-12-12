Первышов рассказал, какие непопулярные решения используют в Краснодаре для борьбы с пробками

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, какие действия предпримет власть, чтобы избавить город от пробок

На форуме «Гражданская солидарность» 6 декабря он упоминал, что для борьбы с пробками нужно использовать непопулярные решения. Эти меры пропишут в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры — ее разработку завершает Высшая школа экономики. Затем программу представят горожанам для публичного обсуждения.

«Конечно, нам необходимо уменьшать пробки. Если мы говорим об экономически развивающемся городе, о комфортном городе, пробки — это серьезный фактор, который вредит и развитию экономики Краснодара, и комфорту жителей. Работа сложная, комплексная, состоящая из многих элементов и задач, связанных друг с другом. Часть необходимых мер, конечно, будут непопулярными. Но сами по себе 10-балльные пробки — уже такая ситуация, которую, кроме как "куда уж хуже", не назовешь»,— говорил мэр во время выступления на форуме.