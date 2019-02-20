Медики узнали, почему пожилые люди чаще болеют гриппом

Американские врачи провели исследование и выявили, почему пожилые люди более склонны болеть гриппом

Изучая этот вопрос, медики из университета Чикаго отметили, что вакцинация позволяет выработать иммунитет только к одному или нескольким штаммам вируса гриппа. Без прививки вероятность заражения и скорость выздоровления будет зависеть только от внутренних сил организма. Также влияет способность иммунной системы распознавать новые угрозы.

Исследователи собрали образцы крови у 12 пожилых и 30 людей среднего возраста и молодежи, недавно получивших прививку от гриппа.

Анализ показал, что пожилые люди чаще заражаются гриппом и реже приобретают иммунитет к вирусу после прививок. Это происходит из-за того, что их организм перестал вырабатывать разнообразный набор антител.

Ученые отмечают, что иммунитет пожилых почти не адаптируется к новым разновидностям вируса. Он пользуется старыми антителами для борьбы с новой инфекцией.