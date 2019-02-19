Каждый космический турист сможет повторить маршрут Гагарина

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«Роскосмос» хочет предложить космическим туристам пролететь по маршруту Юрия Гагарина

Госкорпорация «Роскосмос» и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух туристов. Планируется, что на одном корабле они совершат краткосрочные полеты на Международную космическую станцию (МКС). Полет должен состояться до конца 2021 года.

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«Роскосмос» и Space Adventures организуют любительские полеты с 2001 года. За это время в космосе побывали семь туристов. Первым из них был американский предприниматель Денис Тито, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Гендиректор «Роскосмоса», спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Дмитрий Рогозин написал в твиттере, что это первый полет космонавтов-любителей за последние десять лет.

«Также запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту. Это позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть планету из космоса», — сказал Рогозин.

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Как сообщали Юга.ру, первая 14‑дневная высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов.

Космос Курорты и туризм
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