Российские космонавты впервые высадятся на Луну в начале 2030-х годов

Первая 14-дневная высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов

«Дорожную карту» Лунной программы России представил генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина на конференции в Москве, посвященной 20-летию МКС. Она состоит из трех этапов.

В частности, в рамках программы до 2025 года планируется создать базовый модуль окололунной станции, провести испытания перспективного пилотируемого корабля «Федерация», беспилотные облеты Луны «Федерацией» и исследование Луны автоматическими станциями.

В конце 2020-х годов планируется начать строительство российской лунной базы, а завершить — в 2035 году. А на начало 2030-х годов запланирована первая высадка на Луну российских космонавтов. Согласно изображению на слайде, на лунную поверхность планируется отправить троих космонавтов, а продолжительность миссии составит 14 суток.

Первые экипажи будут высаживаться на поверхность Луны с орбитальной окололунной посещаемой станции. Ее планируется создать на основе наработок по российскому сегменту МКС, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, два года назад в корпорации «Роскосмос» заявляли, что высадка первого россиянина на Луну запланирована в 2031 году. Тогда же сообщалось, что РКК «Энергия» работает над проектом «Рывок», который представляет собой пилотируемый корабль для полетов к Луне. Планируется, что он будет базироваться на МКС и курсировать от нее к международной окололунной платформе.