На Байконуре запустили первый после аварии космический корабль «Союз». Фото и видео

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С космодрома Байконур 3 декабря стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» и новым экипажем Международной космической станции

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В 14:40 по московскому времени ракета-носитель с пилотируемым кораблем оторвалась от земли с первой стартовой площадки Байконура «Гагаринский старт».

На МКС отправились космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, передает RT.

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Стыковка корабля «Союз» с МКС запланирована на 20:35. Участники экспедиции должны выйти на связь с Землей в 23:30. Планируется, что они проведут на космической станции 194 дня.

Посмотреть видеотрансляции можно посмотреть на сайте Роскосмоса.

Как писали Юга.ру, 11 октября ракета «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур на МКС, но на 119-й секунде произошла авария с двигателями. Это первое чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля за последние 35 лет. 

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Во время аварии российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг успешно высадились в капсуле в Казахстане.

1 ноября Роскосмос опубликовал видеозапись момента аварии. 

Космос
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