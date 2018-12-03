На Байконуре запустили первый после аварии космический корабль «Союз». Фото и видео

С космодрома Байконур 3 декабря стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» и новым экипажем Международной космической станции

В 14:40 по московскому времени ракета-носитель с пилотируемым кораблем оторвалась от земли с первой стартовой площадки Байконура «Гагаринский старт».

На МКС отправились космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, передает RT.