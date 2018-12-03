На Байконуре запустили первый после аварии космический корабль «Союз». Фото и видео
С космодрома Байконур 3 декабря стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» и новым экипажем Международной космической станции
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В 14:40 по московскому времени ракета-носитель с пилотируемым кораблем оторвалась от земли с первой стартовой площадки Байконура «Гагаринский старт».
На МКС отправились космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, передает RT.
LIFTOFF! Shooting into the sky at 6:31am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko leaves Earth on six-hour journey to their new home on @Space_Station. Watch: https://t.co/i3hRugl4X4 pic.twitter.com/xrgYvSg8UQ— NASA (@NASA) December 3, 2018
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Стыковка корабля «Союз» с МКС запланирована на 20:35. Участники экспедиции должны выйти на связь с Землей в 23:30. Планируется, что они проведут на космической станции 194 дня.
Посмотреть видеотрансляции можно посмотреть на сайте Роскосмоса.
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��Свежие снимки "Медузы" от пуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" . . В Астане, к сожалению, нет погоды для наблюдения. . ��Стыковка аппарата с МКС в 23:30, 3 декабря, по астанинскому времени. Трансляцию можно посмотреть в реальном времени на ютуб-канале или в офф.группе ВКонтакте @roscosmosofficial
Как писали Юга.ру, 11 октября ракета «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур на МКС, но на 119-й секунде произошла авария с двигателями. Это первое чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля за последние 35 лет.
Во время аварии российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг успешно высадились в капсуле в Казахстане.
1 ноября Роскосмос опубликовал видеозапись момента аварии.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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