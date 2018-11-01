Появилось видео аварии ракеты «Союз»
Роскосмос 1 ноября опубликовал видеозапись аварии российской ракеты «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября
Пилотируемый корабль «Союз» запустили 11 октября, на 119-й секунде произошла авария с двигателями. В ролике Роскосмоса видно, как отделяются двигатели первой и второй ступеней.
В описании видео сказано, что авария произошла из-за нештатного отделения одного из боковых блоков, ударившего носовой частью центральный блок в районе бака горючего. Это привело к его разгерметизации и к потере управления ракеты.
Отделение двигателей произошло из-за нарушения технологий сборки на Байконуре, отметили в Роскосмосе. Причина аварии ракеты-носителя носит эксплуатационный характер.
Как писали Юга.ру, 11 октября ракета «Союз МС-10» отправилась с космодрома Байконур на МКС, но на 119-й секунде произошла авария с двигателями. Это первое чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля за последние 35 лет.
На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Во время аварии они не пострадали и успешно высадились в капсуле в Казахстане.
По данным ТАСС, первый запуск ракеты «Союз-ФГ» после аварии запланирован на 16 ноября.
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