Появилось видео аварии ракеты «Союз»

Роскосмос 1 ноября опубликовал видеозапись аварии российской ракеты «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября

Пилотируемый корабль «Союз» запустили 11 октября, на 119-й секунде произошла авария с двигателями. В ролике Роскосмоса видно, как отделяются двигатели первой и второй ступеней.

В описании видео сказано, что авария произошла из-за нештатного отделения одного из боковых блоков, ударившего носовой частью центральный блок в районе бака горючего. Это привело к его разгерметизации и к потере управления ракеты.

Отделение двигателей произошло из-за нарушения технологий сборки на Байконуре, отметили в Роскосмосе. Причина аварии ракеты-носителя носит эксплуатационный характер.

Как писали Юга.ру, 11 октября ракета «Союз МС-10» отправилась с космодрома Байконур на МКС, но на 119-й секунде произошла авария с двигателями. Это первое чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля за последние 35 лет.

На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Во время аварии они не пострадали и успешно высадились в капсуле в Казахстане.