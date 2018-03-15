Путин анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году

Владимир Путин сообщил, что Россия собирается запустить миссию на Марс, а отечественные специалисты попытаются высадиться на полюса Луны

Об этом президент рассказал во второй части фильма журналиста ВГТРК и пресс-секретаря избирательного штаба Владимира Путина Андрея Кондрашова, который опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» телеведущий Дмитрий Киселев.

Президент рассказал о планах осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски в рамках изучения дальнего космоса, в том числе это лунная программа и исследование Марса.

«Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить миссию в сторону Марса», — рассказал российский лидер.

Это новое продолжение исследования Луны, отличное от того, что было в Советском Союзе, акцентировал Путин.

«Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса», — объяснил глава государства.

Напомним, в первой части фильма «Путин» президент России рассказал, как принял решение сбить пассажирский лайнер, который угрожал открытию Олимпиады в Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 6 февраля Илон Маск отправил в космос ракету Falcon Heavy со своим электрокаром Tesla. Красный спорткар отправится к гелиоцентрической орбите и пройдет рядом с Марсом.