В предгорьях Адыгеи обнаружили неопознанные круги
В Майкопском районе Адыгеи парапланеристы заметили несколько кругов диаметром около 3 метров
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На фото местности видны круговые углубления. Председатель Адыгейского отделения РГО Игорь Огай рассказал порталу Юга.ру, что один из кругов хорошо читаем, у него четко очерчены контуры.
Ученый отрицает внеземное происхождение кругов и предположил, что это рукотворные изменения поверхности поляны, которые свидетельствуют о нахождении там памятников истории.
«Я считаю, что разгадка происхождения кругов кроется в земле. Возможно, эти контуры обозначают, что там проводились раскопки курганов. Также есть предположения, что это кромлех, занесенный землей», — рассказал Огай.
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Он добавил, что для более точного определения версии происхождения кругов РГО собирается организовать экспедицию.
Как сообщали Юга.ру, в октябре мотопарапланеристы начали учебно-тренировочные сборы в Адыгее, в ходе которых они проведут мониторинг дольменов и туристских маршрутов.
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