В предгорьях Адыгеи обнаружили неопознанные круги

В Майкопском районе Адыгеи парапланеристы заметили несколько кругов диаметром около 3 метров

Круги непонятного происхождения на поляне возле хутора Веселого заметили члены Адыгейского отделения Русского географического общества во время полетов на парапланах.

На фото местности видны круговые углубления. Председатель Адыгейского отделения РГО Игорь Огай рассказал порталу Юга.ру, что один из кругов хорошо читаем, у него четко очерчены контуры.

Ученый отрицает внеземное происхождение кругов и предположил, что это рукотворные изменения поверхности поляны, которые свидетельствуют о нахождении там памятников истории.