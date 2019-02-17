Экс-главе дагестанского фонда ОМС продлили арест
Суд 15 февраля продлил арест бывшему главе дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования Магомеду Сулейманову
Такое решение вынес Советский районный суд Махачкалы. Сулейманов будет находиться под стражей еще месяц — до 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как сообщали Юга.ру, Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы 17 августа, а через два дня арестовали. Чиновника подозревают в создании преступного сообщества, мошенничестве на 210 млн рублей и превышении должностных полномочий. В ноябре Сулейманова освободили от должности.
Глава Дагестана Владимир Васильев 1 ноября заявил, что деньги Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) разворовали.
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