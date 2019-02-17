Экс-главе дагестанского фонда ОМС продлили арест

Дагестан

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Суд 15 февраля продлил арест бывшему главе дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования Магомеду Сулейманову

Такое решение вынес Советский районный суд Махачкалы. Сулейманов будет находиться под стражей еще месяц — до 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Как сообщали Юга.ру, Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы 17 августа, а через два дня арестовали. Чиновника подозревают в создании преступного сообщества, мошенничестве на 210 млн рублей и превышении должностных полномочий. В ноябре Сулейманова освободили от должности. 

Глава Дагестана Владимир Васильев 1 ноября заявил, что деньги Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) разворовали.

Суд Чиновники

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