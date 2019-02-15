Тренера «Байера» поразил стадион «Краснодар»
Главный тренер немецкого «Байера» голландец Петер Бош 14 февраля поделился впечатлениями о стадионе «Краснодар»
После первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Байер», который завершился вничью, главный тренер немецкого клуба сказал, что был впечатлен ареной «быков».
«Нам очень понравился стадион, который мы увидели. Действительно суперкачественный газон, он таким и должен быть, газон должен доставлять удовольствие. Не удивлен командой, а вот стадион меня действительно поразил», — заявил Бош журналистам.
Он добавил, что остался не очень доволен игрой, сообщает ТАСС.
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