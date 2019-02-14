«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в матче Лиги Европы

Краснодарский край

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Футболисты «Краснодара» и немецкого «Байера» не забили друг другу голов в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Встреча, прошедшая 14 февраля на стадионе «быков», завершилась со счетом 0:0.

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На матче присутствовали 34827 болельщика. Напомним, в зимний перерыв вместимость арены увеличили до 35 тыс. 59 мест.

В перерыве полузащитник черно-зеленых Юрий Газинский поднялся на 115-й сектор, где пообщался с фанатами.

Ответную встречу «Байер» и «Краснодар» проведут Леверкузене 21 февраля.

Напомним, «Байер» финишировал первым в группе A, опередив «Цюрих», АЕК из Ларнаки и «Лудогорец». «Краснодар» занял второе место в группе J, в которой его соперниками были «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор».

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