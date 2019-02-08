Вместимость стадиона «Краснодар» увеличили до 35 тыс. мест

Краснодарский край

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На стадионе футбольного клуба «Краснодар» во время зимнего перерыва в играх провели реконструкцию трибун

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Зону СМИ уплотнили, и это позволило поставить дополнительные кресла в центральных секторах. Для зрителей на стадионе добавили 709 мест.

Общая вместимость трибун превысила 35 тыс. мест — теперь стадион смогут посетить 35 тыс. 59 зрителей, сообщила пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писали Юга.ру, стадион открыли в октябре 2016 года — на нем сыграли сборные России и Коста-Рики. Тогда на матче присутствовали 34 тыс. 200 зрителей. Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил накануне, что не ставил задачу сделать его самоокупаемым, и не назвал сумму инвестиций. 

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Летом 2017 года вместимость арены уменьшили до 33 тыс. 979 мест. В сезоне-2017/18 домашние матчи быков посетили 375 тыс. 481 болельщик.

В ноябре 2018 года портал Юга.ру побывал на экскурсии по стадиону. По ссылке можно посмотреть, как выглядит стадион «Краснодар» изнутри, как он устроен и как функционирует.

Краснодар Стадион ФК «Краснодар» Стадионы Футбол
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