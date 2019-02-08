Вместимость стадиона «Краснодар» увеличили до 35 тыс. мест

На стадионе футбольного клуба «Краснодар» во время зимнего перерыва в играх провели реконструкцию трибун

Зону СМИ уплотнили, и это позволило поставить дополнительные кресла в центральных секторах. Для зрителей на стадионе добавили 709 мест. Общая вместимость трибун превысила 35 тыс. мест — теперь стадион смогут посетить 35 тыс. 59 зрителей, сообщила пресс-служба ФК «Краснодар». Как писали Юга.ру, стадион открыли в октябре 2016 года — на нем сыграли сборные России и Коста-Рики. Тогда на матче присутствовали 34 тыс. 200 зрителей. Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил накануне, что не ставил задачу сделать его самоокупаемым, и не назвал сумму инвестиций.