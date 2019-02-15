Под Краснодаром хотят построить фабрику обуви

На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о строительстве обувной фабрики в поселке Березовом под Краснодаром

Мэр Краснодара Евгений Первышов и директор компании «Корнетто» Светлана Степанян 15 февраля подписали договор о реализации проекта. Планируется, что фабрику построят в 2019-2020 году. На реализацию проекта потребуется 390,2 млн рублей. Предприятие рассчитано на 127 рабочих мест.

Глава Краснодара также подписал соглашение с компанией «Адва» о возведении складского комплекса в поселке Октябрьском, который хотят возвести до конца 2020 года. Площадь складов составит 10 тыс. кв. метров. Объем инвестиций — 200 млн рублей.