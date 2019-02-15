Под Краснодаром хотят построить фабрику обуви
На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о строительстве обувной фабрики в поселке Березовом под Краснодаром
Мэр Краснодара Евгений Первышов и директор компании «Корнетто» Светлана Степанян 15 февраля подписали договор о реализации проекта. Планируется, что фабрику построят в 2019-2020 году. На реализацию проекта потребуется 390,2 млн рублей. Предприятие рассчитано на 127 рабочих мест.
Глава Краснодара также подписал соглашение с компанией «Адва» о возведении складского комплекса в поселке Октябрьском, который хотят возвести до конца 2020 года. Площадь складов составит 10 тыс. кв. метров. Объем инвестиций — 200 млн рублей.
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Еще один договор заключили с ЗАО «Лорис». На предприятии хотят открыть новую сортировочную линию для фруктов и овощей. На проект потребуется 18,5 млн рублей. Линию собираются запустить до конца 2019 года, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
Первышов предположил, что реализация этих инвестпроектов позволит уменьшить повседневную маятниковую миграцию и снизит нагрузку на центр города.
Как писали Юга.ру, накануне на Российском инвестиционном форуме в Сочи представили проект новой краснодарской ТЭЦ и лифтостроительного завода. 15 февраля власти краевого центра подписали соглашение о реконструкции аквапарка на Затоне.
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