Шоколадную фабрику в Тбилисском районе собираются открыть в 2019 году

Краснодарский край

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Тбилисский район 14 февраля представил свои проекты на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Власти Тбилисского района подписали с инвестором соглашение о строительстве шоколадной фабрики. Планируется, что она заработает в 2019 году. Сумма инвестиций составит более 180 млн рублей, дополнительно будет создано 50 рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации района.

Глава Тбилисского района Евгений Ильин отметил, что на предприятии будут действовать международные стандарты качества по системе HASP, поэтому оно будет конкурентоспособно даже по мировым меркам.

В перспективе мощность шоколадной фабрики должна достичь 1 тонны продукции в день. В линейке производимых товаров будет преобладать фигурный шоколад, который, по оценкам инвестора, сейчас востребован рынком.

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