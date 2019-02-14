Проект завода по производству лифтов в пригороде Краснодара представили на инвестфоруме в Сочи

В Сочи на Российском инвестиционном форуме 14 февраля представили проект лифтостроительного завода под Краснодаром

Предприятие хотят построить в поселке Березовом. Планируется, что завод будет собирать, устанавливать, монтировать и обслуживать лифты. Возможно производство подъемного оборудования для инвалидов, а также для больничных, грузовых и панорамных лифтов.

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в городе потребность в лифтовом оборудовании для новых домов составляет не менее 400-500 штук в год. Помимо этого следует учесть лифты, которые нуждаются в замене. В 2019 году в 63 краснодарских многоэтажках нужно заменить 218 лифтов. Всего с 2017 по 2019 годы планировалось заменить 482 лифта.