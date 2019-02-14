Проект завода по производству лифтов в пригороде Краснодара представили на инвестфоруме в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи на Российском инвестиционном форуме 14 февраля представили проект лифтостроительного завода под Краснодаром

Предприятие хотят построить в поселке Березовом. Планируется, что завод будет собирать, устанавливать, монтировать и обслуживать лифты. Возможно производство подъемного оборудования для инвалидов, а также для больничных, грузовых и панорамных лифтов.

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в городе потребность в лифтовом оборудовании для новых домов составляет не менее 400-500 штук в год. Помимо этого следует учесть лифты, которые нуждаются в замене. В 2019 году в 63 краснодарских многоэтажках нужно заменить 218 лифтов. Всего с 2017 по 2019 годы планировалось заменить 482 лифта.

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Стоимость реализации проекта составит 150 млн рублей. Завод могут построить в течение двух лет. На предприятии собираются создать более 50 рабочих мест.

Глава города уточнил, что участок в поселке Березовом уже сформировали. Земля находится в муниципальной собственности, она предназначена для развития промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля представили проект новой краснодарской ТЭЦ. 

Евгений Первышов Инвестиции Краснодар Российский инвестиционный форум Сочи
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