В горах Сочи планируют построить бальнеокурорт. Около источника, схожего по составу с нарзаном

В рамках дальнейшего развития курорт «Роза Хутор» планирует строительство бальнеологического курорта, где люди будут лечиться с помощью водных процедур

Гендиректор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал о проекте губернатору Вениамину Кондратьеву на инвестиционном форуме в Сочи. Он сообщил, что реализация проектов бальнеологического курорта «Роза Эстейт» и горнолыжного «Долина Васта» на территории Сочинского нацпарка предусматривает развитие 2-й и 3-й очереди курорта «РозаХутор». Номерной фонд будет расширен до 10 тыс. номеров, зона катания увеличена до 300 км трасс.

По словам Бачина, стартовым элементом будущего бальнеокурорта станет Царский источник с целебной водой в долине реки Мзымта, найденный около 100 лет назад. По составу вода аналогична кисловодскому нарзану.

«Первым этапом станет организация пешего маршрута к источнику и туристического лагеря — его хотим завершить к концу 2020 года. Вторым — строительство бальнеокурорта с соответствующей инфраструктурой. На это понадобится пять-семь лет», — рассказал Бачин.

Объемом инвестиций в новый курорт составит более $2 млрд, передает ТАСС.