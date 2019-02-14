Роспотребнадзор рассмотрит возможность санкций к людям за вес и объемы тела

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 февраля в Сочи рассказала, как могут бороться с ожирением россиян

«В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 см). Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования», — рассказала Попова в интервью РИА «Новости» в кулуарах инвестиционного форума в Сочи. Руководитель Роспотребнадзора пояснила, что ведомство внимательно изучает опыт стран, жители которых отличаются высокой продолжительностью жизни, а также стран, которые проводят взаимосвязь питания с состоянием здоровья. Помимо Японии, где по закону каждый гражданин от 40 до 75 лет должен ежегодно проходить замер талии, Попова отметила пример Новой Зеландии. Там, по ее словам, при получении гражданства необходимо предъявить справку об индексе массы тела, и он не должен превышать значение в 35. Если индекс выше — то претендент на гражданство «не отвечает нормам национальной политики здравоохранения».

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При этом глава ведомства пока не может сказать, насколько подобный опыт может быть приемлем для России. Этот вопрос будет обсуждаться на федеральном уровне в течение первого года работы по нацпроектам, в том числе по результатам мониторинговых исследований. Наиболее уязвимы перед проблемой неправильного питания дети, подчеркнула Попова. По данным Роспотребнадзора, каждый 90-й ребенок в стране имеет диагноз «ожирение» (это более 300 тыс. детей). Избыточная масса тела встречается у каждого пятого школьника и дошкольника. Есть гипотеза, что ожирение может быть заразным: об этом писали американские ученые. На его развитие может повлиять слишком долгое время, проведенное у телевизора, еда из автоматов, недосыпание и использование автомобилей. Кроме того, ожирение у детей может вызвать излишняя строгость родителей, работающие мамы и излишне заботливые бабушки.