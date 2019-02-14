Пациенты больницы в Кабардино-Балкарии пожаловались на плохие матрасы
Минздрав Кабардино-Балкарии провел проверку после того, как пациенты ЦРБ Майского района пожаловались на матрасы с пятнами
В инстаграме «ЧП / Нальчик, КБР» 10 февраля появились фотографии матрасов и постельного белья из инфекционного отделения больницы. Автор поста также жаловался, что обслуживание пациентов ужасное, а в больнице не всегда есть физраствор. Комментаторы отметили плохое состояние больниц еще и в Прохладном и Тырныаузе.
В комментариях к этому посту появился официальный аккаунт минздрава республики с сообщением, что матрасы постоянно закупаются, после больных их стерилизуют в автоклавах, а во время обработки остаются следы. По версии минздрава, матрас на фото не старый, а следы на нем как раз от обработки автоклавом.
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13 февраля пресс-служба минздрава Кабардино-Балкарии отчиталась о результатах проверки, которая подтвердила, что пятна появились после обработки в высокотемпературном стерилизаторе. В 2018 году были закуплены матрасы для хирургического, гинекологического и терапевтического отделений.
«Было выявлено, что на складе имеются в наличии и новые матрацы, а также матрацы с гигиеническими чехлами. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания к ответственным сотрудникам. Кроме того в медицинских учреждениях республики проведут аналогичные проверки и заменят изношенный мягкий инвентарь», — сообщили в министерстве.
Как сообщали Юга.ру, рэпер Хаски хотел подарить матрасы и подушки спецприемнику в Усть-Лабинске, в котором в ноябре провел три дня. Однако в полиции отказались принимать подарок.
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