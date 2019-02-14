Пациенты больницы в Кабардино-Балкарии пожаловались на плохие матрасы

Минздрав Кабардино-Балкарии провел проверку после того, как пациенты ЦРБ Майского района пожаловались на матрасы с пятнами

В инстаграме «ЧП / Нальчик, КБР» 10 февраля появились фотографии матрасов и постельного белья из инфекционного отделения больницы. Автор поста также жаловался, что обслуживание пациентов ужасное, а в больнице не всегда есть физраствор. Комментаторы отметили плохое состояние больниц еще и в Прохладном и Тырныаузе.

В комментариях к этому посту появился официальный аккаунт минздрава республики с сообщением, что матрасы постоянно закупаются, после больных их стерилизуют в автоклавах, а во время обработки остаются следы. По версии минздрава, матрас на фото не старый, а следы на нем как раз от обработки автоклавом.