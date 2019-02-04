С пациентов больницы в Ростове брали деньги за просмотр телевизора

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону в больнице скорой медицинской помощи № 2 проводят служебную проверку по факту появившейся информации о взимании денег с пациентов за просмотр телевизора

В группе «Это Ростов-на-Дону» «ВКонтакте» 3 февраля появилось видео с рассказом о том, что в БСМП № 2 с пациентов берут по 50 рублей в сутки за прокат телевизора.

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На записи видно, как пациент отдает 100 рублей за два дня просмотра телевизора мужчине в медицинском халате, который представляется электриком больницы.

Автор видеоролика обратился к министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской с просьбой разобраться в ситуации.

«Мы видели эту информацию, сейчас проводим служебное расследование», — заявила порталу Юга.ру сотрудница БСМП № 2.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в больнице станицы Северской уволили врача, которая отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин и сказала: «Хоть ты сдохни здесь, не дам»

Деньги Здравоохранение Ростов-на-Дону
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