С пациентов больницы в Ростове брали деньги за просмотр телевизора

В Ростове-на-Дону в больнице скорой медицинской помощи № 2 проводят служебную проверку по факту появившейся информации о взимании денег с пациентов за просмотр телевизора

В группе «Это Ростов-на-Дону» «ВКонтакте» 3 февраля появилось видео с рассказом о том, что в БСМП № 2 с пациентов берут по 50 рублей в сутки за прокат телевизора.

На записи видно, как пациент отдает 100 рублей за два дня просмотра телевизора мужчине в медицинском халате, который представляется электриком больницы.

Автор видеоролика обратился к министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской с просьбой разобраться в ситуации.

«Мы видели эту информацию, сейчас проводим служебное расследование», — заявила порталу Юга.ру сотрудница БСМП № 2.