«Хоть ты сдохни здесь, не дам». На Кубани уволили врача, которая отказалась выписывать пациентке инсулин

Краснодарский край

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В Северской центральной районной больнице уволили врача, которая в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин без предварительной записи на прием

В сети появилось видео, где медработник в грубой форме отказывает девушке, которая пришла за рецептом инсулина. Пациентка говорит, что ей нужно лекарство, на что врач отвечает: «Хоть ты сдохни здесь, не дам».

Инцидент произошел 8 ноября. По словам главного врача больницы Манолиса Ананикова, врач, отказавшаяся выписать рецепт инсулинозависимой пациентке, была уволена на следующий день.

«Врач, которая допустила некорректное поведение в отношении пациентки, уволена. Девушке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин на три месяца», — цитирует ТАСС Ананикова. 

Как сообщали Юга.ру, 15 октября появилось сообщение об увольнении главного врача Ростовского областного перинатального центра. Во время внеплановой проверки Росздравнадзора в медицинском учреждении выявили серьезные нарушения.

Здравоохранение Медицина Северский район
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