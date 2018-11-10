«Хоть ты сдохни здесь, не дам». На Кубани уволили врача, которая отказалась выписывать пациентке инсулин
В Северской центральной районной больнице уволили врача, которая в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин без предварительной записи на прием
В сети появилось видео, где медработник в грубой форме отказывает девушке, которая пришла за рецептом инсулина. Пациентка говорит, что ей нужно лекарство, на что врач отвечает: «Хоть ты сдохни здесь, не дам».
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Это произошло 8 ноября в одной из краснодарских больниц. Врач отказала опоздавшей больной в жизненно необходимом инсулине ‼️ Со слов главного врача поликлиники, пациентке после произошедшего другой врач выписал инсулин на три месяца, а этого дохтура уволили 9 ноября. ⠀ #typicalkrd #краснодар
Инцидент произошел 8 ноября. По словам главного врача больницы Манолиса Ананикова, врач, отказавшаяся выписать рецепт инсулинозависимой пациентке, была уволена на следующий день.
«Врач, которая допустила некорректное поведение в отношении пациентки, уволена. Девушке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин на три месяца», — цитирует ТАСС Ананикова.
Как сообщали Юга.ру, 15 октября появилось сообщение об увольнении главного врача Ростовского областного перинатального центра. Во время внеплановой проверки Росздравнадзора в медицинском учреждении выявили серьезные нарушения.
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