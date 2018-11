«Хоть ты сдохни здесь, не дам». На Кубани уволили врача, которая отказалась выписывать пациентке инсулин

View this post on Instagram

Это произошло 8 ноября в одной из краснодарских больниц. Врач отказала опоздавшей больной в жизненно необходимом инсулине ‼️ Со слов главного врача поликлиники, пациентке после произошедшего другой врач выписал инсулин на три месяца, а этого дохтура уволили 9 ноября. ⠀ #typicalkrd #краснодар