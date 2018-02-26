«Сделано на Кубани». Как в регионе развивают АПК и продвигают местные продукты

В рамках Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи 15–16 февраля 2018 года, Краснодарский край представил 85 проектов агропромышленного направления, которые отображают существенный шаг вперед в развитии сельскохозяйственной сферы и пищевой промышленности не только края, но и всей России. Портал Юга.ру рассказывает о том, какие шаги предпринимают региональные власти и руководство федеральных торговых сетей для того, чтобы произведенная продукция попадала к покупателю.

Уже сегодня кубанские производители закрывают значительную долю нужд потребителей по многим группам продовольственных товаров. В частности, они обеспечивают 70% потребности в молоке, 87,5% потребности в мясе, 93% по фруктам и ягодам. А объем производимых яиц, картофеля и растительного масла даже превышает спрос на месте и позволяет отправлять продукцию на экспорт в другие регионы РФ.

Так, с 1 января 2018 года в Краснодарском крае запущена программа по развитию бренда «Сделано на Кубани». «Товарный знак поможет акцентировать внимание покупателей на товаре, а также подтвердит высокое качество продукции», — отметили в департаменте потребительской сферы. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, «товарный знак "Сделано на Кубани" позволит защитить не только кубанскую продукцию, но и кубанского сельхозпроизводителя от подделок».

В Краснодарском крае работает порядка 300 универсамов «Пятёрочка». Из примерно 5 тыс. ассортиментных наименований около трети продуктов, представленных в магазинах сети, произведены на местных региональных предприятиях. Указывают на это специальные подложки под ценники и воблеры, прикрепленные на полках с товаром.

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Торговые сети, в первую очередь крупнейшие федеральные ретейлеры, готовы не только к сотрудничеству с региональными производителями, но и идут им навстречу, выделяя такую продукцию на стендах и полках своих магазинов. «Сделано на Кубани», «Кубанский производитель» и другие обозначения, в том числе цветовые маркеры и даже отличающиеся по виду ценники, дают покупателям понять, что перед ними товар, произведенный в домашнем регионе.

По данным, которые пресс-служба X5 обнародовала 14 февраля, более 1 тыс. новых поставщиков из 63 регионов РФ начали сотрудничество с магазинами сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в 2017 году. В их числе 143 производителя из ЮФО и СКФО, треть из них — из Краснодарского края. Таким образом, доля продукции местных производителей в ассортименте «Пятёрочки» превысила 30%, а отечественная продукция в целом занимает более 90% всех представленных товаров.

Безусловно, на юге и сегодня остается популярным такой вид торговли, как сельскохозяйственные ярмарки и ярмарки выходного дня. Там действительно продаются свежие качественные продукты, но, как ни парадоксально это может прозвучать, попасть туда порой непросто как потребителю, так и производителю. Проводятся такие ярмарки непостоянно, не всегда в удобном для горожан месте (например, на Краснодарском ипподроме или на территории выставочного комплекса «Экспоград Юг»). Фермеру, в свою очередь, чтобы стать туда за прилавок, надо получить разрешение, которое выдает специальная комиссия.

В качестве альтернативы появился еще один вид сотрудничества торговых сетей с локальными производителями — программа субаренды, которую в конце 2013 года запустила X5 Retail Group в своих магазинах. По данным на конец августа 2017 года, наибольшее количество субарендаторов разместили свои торговые места в универсамах «Пятёрочка», где их число достигло 5 тыс. Помимо точек продажи детских товаров, аптек и предоставления бытовых услуг немалую долю аренды составляют местные фермеры и локальные производители. У них покупатели могут приобрести мясную продукцию, выпечку, кулинарию и свежую рыбу.