В Краснодаре на улице Зиповской откроют ярмарку выходного дня

Краснодарский край

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В Краснодаре с 1 декабря начнет работать дополнительная ярмарка выходного дня

Она будет работать на улице Зиповской, 34Б, на ней будет 60 торговых мест.

Также изменился адрес одной ярмарки. С улицы Атарбекова, 1 ее переместили на Каляева, 198.

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Напомним, ранее с улицы Одесской, 48 ярмарку перенесли на Путевую, 5. Теперь ее вернули обратно на Одесскую.

В Краснодаре по субботам с 8:00 до 15:00 работает 12 ярмарок выходного дня:

  • улица Буденного между Красной и Рашпилевской; 
  • проспект Чекистов, 9; 
  • улица Каляева, 198; 
  • улица Восточно-Кругликовская, 26; 
  • улица Героя Яцкова, 11; 
  • улица Дзержинского, 213; 
  • улица Уральская, 168; 
  • улица Невкипелого, 31;
  • улица Бершанской, 117;
  • улица Одесская, 48;
  • улица Зиповская, 34Б;
  • хутор Ленина, улица Огородная, 62.

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Начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков рассказал, что цены на ярмарках ниже среднерыночных на 10-15%. Торговые места фермерам предоставляют бесплатно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Краснодар Сельское хозяйство Торговля Ярмарки
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