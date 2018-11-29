В Краснодаре на улице Зиповской откроют ярмарку выходного дня
В Краснодаре с 1 декабря начнет работать дополнительная ярмарка выходного дня
Она будет работать на улице Зиповской, 34Б, на ней будет 60 торговых мест.
Также изменился адрес одной ярмарки. С улицы Атарбекова, 1 ее переместили на Каляева, 198.
Напомним, ранее с улицы Одесской, 48 ярмарку перенесли на Путевую, 5. Теперь ее вернули обратно на Одесскую.
В Краснодаре по субботам с 8:00 до 15:00 работает 12 ярмарок выходного дня:
- улица Буденного между Красной и Рашпилевской;
- проспект Чекистов, 9;
- улица Каляева, 198;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица Героя Яцкова, 11;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Уральская, 168;
- улица Невкипелого, 31;
- улица Бершанской, 117;
- улица Одесская, 48;
- улица Зиповская, 34Б;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62.
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