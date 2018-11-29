В Краснодаре на улице Зиповской откроют ярмарку выходного дня

В Краснодаре с 1 декабря начнет работать дополнительная ярмарка выходного дня

Она будет работать на улице Зиповской, 34Б, на ней будет 60 торговых мест.

Также изменился адрес одной ярмарки. С улицы Атарбекова, 1 ее переместили на Каляева, 198.