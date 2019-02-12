Уткин пообещал сбрить бороду, если «Краснодар» обыграет «Байер»

Краснодарский край, Вся Россия

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Спортивный комментатор и ведущий Василий Уткин пообещал сбрить бороду, если ФК «Краснодар» пройдет немецкий «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы

«Краснодар» примет «Байер» в первом матче 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Леверкузене 22 февраля.

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Шансы «горожан» в предстоящих матчах Уткин оценил в эфире программы «Футбольный клуб», которая транслируется на YouTube-канале «Эхо Спорт».

«Исторически российские и советские команды с немецкими командами играли плохо, потому что у немцев есть особенное качество — показать лучшее в самый нужный момент. "Байер" сейчас именно в этом качестве, — заявил Уткин. — Поэтому я думаю, что, при всей моей симпатии, задача "Краснодара" в этом матче — красиво проиграть».

Его соведущий Сергей Бунтман предположил: «А если попробовать?».

«А если попробовать, то я в честь этого события сбрею бороду», — ответил Василий Уткин.

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В случае если «Краснодар» пройдет «Байер», Уткин пообещал выйти в эфире передачи Александра Невзорова «Паноптикум» на канале «Дождь» «с голыми щеками и подбородком».

Как сообщали Юга.ру, в 2012 году глава Чечни Рамзан Кадыров после матча «Зенит» — «Терек» заявил, что Михаил Боярский обещал сбрить усы, если команда проиграет грозненцам. В ответ на это Боярский сказал, что не общался с Кадыровым перед матчем и не давал подобных обещаний.

Василий Уткин ФК «Краснодар» Футбол

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