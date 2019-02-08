В Адыгее производство адыгейского сыра в 2018 году увеличили на 7%

В 2018 году предприятия Адыгеи выпустили 13,6 тыс. тонн сыра, что на 7% больше, чем годом ранее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время прямой линии с населением заявил, что закрепление за предприятиями республики товарного знака «адыгейский сыр» даст существенный экономический эффект. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн.

«Для достижения этого показателя идет работа над созданием нескольких крупных ферм, чтобы обеспечивать возрастающие потребности молзаводов сырьем. На самих предприятиях проведена серьезная реконструкция. В результате мощности молокозаводов увеличились на 37%», — отметил Мурат Кумпилов.

Идея внедрить адыгейский сыр в промышленное производство принадлежит бывшему директору Адыгейского молочного комбината Мадину Хейшхо. Впервые адыгейский сыр был внедрен в производство в 1968 году на Шовгеновском молочном заводе, который в дальнейшем специализировался на его изготовлении.