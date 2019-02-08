В Адыгее производство адыгейского сыра в 2018 году увеличили на 7%
В 2018 году предприятия Адыгеи выпустили 13,6 тыс. тонн сыра, что на 7% больше, чем годом ранее
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время прямой линии с населением заявил, что закрепление за предприятиями республики товарного знака «адыгейский сыр» даст существенный экономический эффект. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн.
«Для достижения этого показателя идет работа над созданием нескольких крупных ферм, чтобы обеспечивать возрастающие потребности молзаводов сырьем. На самих предприятиях проведена серьезная реконструкция. В результате мощности молокозаводов увеличились на 37%», — отметил Мурат Кумпилов.
Идея внедрить адыгейский сыр в промышленное производство принадлежит бывшему директору Адыгейского молочного комбината Мадину Хейшхо. Впервые адыгейский сыр был внедрен в производство в 1968 году на Шовгеновском молочном заводе, который в дальнейшем специализировался на его изготовлении.
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Сегодня право производить адыгейский сыр имеют пять молзаводов, из них 29% от всего объема выпускает молзавод «Гиагинский». За ним следует Красногвардейский молзавод, который специализируется на производстве адыгейского сыра и рассольных сыров типа сулугуни.
В министерстве сельского хозяйства Адыгеи рассказали, что пищевая ценность 100 граммов адыгейского сыра составляет 240 ккал. При употреблении 117 граммов сыра степень удовлетворения суточной потребности в белках составляет 27%, в незаменимых аминокислотах — 35%, в насыщенных жирных кислотах — 88%.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года молочный завод «Тамбовский» выпустил новый вид адыгейского сыра.
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