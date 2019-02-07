Генпрокуратура собирается взыскать с полковника Захарченко 500 млн рублей
Генпрокуратура РФ планирует подать иск о взыскании почти 500 млн рублей с экс-руководителя антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко, подозреваемого в получении взятки
Об этом 7 февраля в интернет-передаче «Эфир» заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает «Интерфакс».
«В самое ближайшее время мы направим еще один гражданский иск в отношении широко известного полковника Дмитрия Захарченко. Этот иск аналогичен тому, который был недавно — об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму. В этот раз — почти на полмиллиарда рублей», — сказал он.
По данным РБК, Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года принял решение обратить имущество семьи Захарченко в пользу государства. Летом 2018 года СК отчитался о том, что за счет реализации имущества в бюджет поступило 9 млрд рублей.
Как сообщали Юга.ру, бывшего врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года по делу о коррупционных связях руководства СКР и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
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При обыске у Захарченко в квартире изъяли более 8 млрд рублей. Спустя некоторое время суд арестовал еще 1 млрд рублей.
Захарченко подозревают в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Официально известны три эпизода его возможной преступной деятельности: получение денег от владельца сети ресторанов La Maree Мехди Дусса, получение 7 млн рублей от экс-руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и около 800 тыс. рублей в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева.
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