В Ростовской области на аукционе за 1 млн продали Mercedes полковника Захарченко

В Ростовской области на торгах продали Mercedes арестованного полковника Захарченко

Автомобиль, который принадлежал бывшему замначальника антикоррупционного управления МВД Дмитрию Захарченко, продали на повторных торгах. Покупателем стал Валерий Надточий. Он предложил за машину 966 тыс. рублей, сообщает ТАСС. Деньги перечислят в федеральный бюджет.

Управление Росимущества Ростовской области сообщало, что стартовая цена автомобиля Mercedes-Benz E250 CGI 2010 года выпуска составляла 986 тыс. рублей. Из-за высокой цены отсутствовали заявки на приобретение машины. Тогда 31 июля объявили повторный аукцион, а стоимость машины снизили на 30% — до 690 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, 19 июля 2016 года за связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодым) задержали сотрудников Следственного комитета России. Их обвинили в том, что за крупную сумму они обещали «решить вопрос» с делом против вора в законе Калашова.

Позже в рамках этого дела задержали начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко.

10 сентября 2016 года при обыске квартиры Захарченко следователи изъяли более 8 млрд рублей. При этом полковник рассказал, что не имеет к средствам никакого отношения. Спустя некоторое время суд арестовал еще 1 млрд рублей.

В Пресненском суде Москвы 15 августа начали рассматривать дело Захарченко. Он обвиняется в получении взяток от владельца сети ресторанов La Maree Мехди Дусса, а также в препятствовании правосудию (силовик сообщил представителям Нота-банка о грядущих у них обысках), сообщает «Znak».