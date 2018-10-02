Миллиардер Маркелов и бывший ростовский адвокат арестованы по делу полковника Захарченко

Басманный суд Москвы арестовал совладельца компании-подрядчика РДЖ «1520» Валерия Маркелова и бывшего ростовского адвоката Виктора Белевцова по делу экс-сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко

Оба арестованы на два месяца — до 1 декабря. В действиях Маркелова следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере), Белевцова — ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

«По данным следствия, с 2007 по 2016 годы Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма взяток составила более 2 млрд рублей. Незаконное вознаграждение передавалось ежемесячно по 150 тыс долларов. Белевцов выполнял различные поручения в связи с оказанием общего покровительства и получением денег», — сообщили в пресс-службе СК РФ,

Как сообщали Юга.ру, миллиардер Валерий Маркелов был задержан на Гран-при «Формулы-1» в Сочи, где выступал его сын — 24-летний гонщик Артем Маркелов.

Бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Захарченко задержали в сентябре 2016 года по делу о коррупционных связях руководства СКР и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). При обыске квартиры Захарченко 10 сентября 2016 года следователи изъяли более 8 млрд рублей. При этом полковник рассказал, что не имеет к средствам никакого отношения. Спустя некоторое время суд арестовал еще 1 млрд рублей.

Ему вменяется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). Официально известны три эпизода возможной преступной деятельности Захарченко: полученные им и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре»; получение 7 млн рублей от экс-руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и порядка 800 тыс. рублей в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева; также Захарченко подозревают в том, что он предупредил сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой о предстоящих обысках. О других уголовных делах в отношении офицера ранее официально не сообщалось.